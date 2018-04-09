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AZUR air открывает чартерные рейсы из Новосибирска в Тунис

  • 09/04/2018
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Рейсы будут осуществляться 1 раз в 10 дней.

С 26 апреля партнёр аэропорта Толмачёво авиакомпания AZUR air приступит к выполнению чартерных рейсов по маршруту Хаммамет — Новосибирск — Хаммамет. Рейсы будут осуществляться 1 раз в 10 дней, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Первый рейс КТК 5407 вылетает из Новосибирска в Хаммамет в четверг 26 апреля в 08:40. Обратный рейс КТК 5408 вылетит из Хаммамета в пятницу 27 апреля в 11:35. Для каждого аэропорта указано местное время. Рейсы планируется выполнять на воздушных судах Boeing 757.

Отмечается, что Тунис — новое направление в чартерной программе аэропорта Толмачёво. Рейсы в Хаммамет открывают доступ к курортам Туниса, известным своими песчаными пляжами и современными центрами талассотерапии (от греч. «thalassa» — море), предлагающими комплекс SPA-процедур на основе целебных свойств приморского климата, морской воды, водорослей, морских грязей и других продуктов моря.

Авиакомпания AZUR air будет выполнять рейсы в Хаммамет в рамках туристической программы туроператора ANEX Tour.

Фото: предоставлено пресс-службой аэропорта Толмачёво, автор- Максим Бугаев

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