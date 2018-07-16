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Баланс транспортной карты теперь можно пополнить через смартфон

  • 16/07/2018
woman

Зачислить денежные средства на счет теперь можно при помощи интернет-банка, мобильного приложения, а также через банкоматы и терминалы Сбербанка.

Сбербанк совместно с системой «Золотая Корона» реализовали возможность современного и удобного пополнения баланса транспортных карт нового образца ЕТК-онлайн в Новосибирске. Зачислить денежные средства на счет можно при помощи интернет-банка Сбербанк Онлайн, мобильного приложения Сбербанк Онлайн, а также через банкоматы и терминалы банка. Комиссия при выполнении операции не взымается, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В пресс-службе пояснили, что для пополнения баланса транспортной карты нужно зайти в личный кабинет Сбербанк Онлайн, в поисковой строке раздела «Платежи и переводы» набрать «Транспортная карта — Онлайн — Новосибирск», ввести номер транспортной карты и сумму перевода.

Фото: pixabay.com, автор- JESHOOTScom

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