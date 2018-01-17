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«Балтика» планирует запуск комплекса очистных сооружений для сточных вод в Новосибирске

  • 17/01/2018
Панорама завода Балтика-Новосибирск

Компания объявила тендер на его строительство.

Завод «Балтика-Новосибирск» планирует запуск современного комплекса очистных сооружений для сточных вод и объявляет тендер среди организаций, специализирующихся на строительстве крупных промышленных объектов. Начать строительство планируется во втором квартале 2018 года, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что на данный момент завершен этап проектирования биологических очистных сооружений (БОС). Это будет современный комплекс с эффективной многоступенчатой системой очистки сточных вод.

Мощность комплекса будет рассчитана на весь объем образующейся на производстве сточной воды.

В компании рассказали, что сейчас стоки завода проходят первый этап очистки на территории предприятия и затем направляются на городские очистные сооружения. Появление собственного комплекса позволит заводу снизить нагрузку на муниципальные системы.

— «Балтика» предъявляет высокие требования к экологической безопасности производства и стремится сократить влияние на окружающую среду. Поэтому компания инвестирует средства в природоохранные проекты, каким является строительство биологических очистных сооружений. Такой подход заложен в программе устойчивого развития Carlsberg Group и «Балтики» «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего». Ведь существование компании напрямую зависит от благополучия местного сообщества и окружающей среды, благодаря которой мы используем натуральные ингредиенты для производства нашей продукции, — рассказала директор филиала «Балтика-Новосибирск» Елена Криволапова.

В пресс-службе сообщили, что строительство биологических очистных сооружений будет осуществляться в течение года.

— На нашем официальном сайте в разделе «Тендеры» есть информация о необходимом объеме работ. Каждый потенциальный подрядчик формирует для участия в тендере коммерческое предложение по данному объему работ, ориентируясь на свою ценовую политику, — уточнили в компании в ответ на запрос Infopro54 по стоимости проекта.

Фото: предоставлено пресс-службой компании

 

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