«Балтика» продолжит инвестировать в инфраструктуру для раздельного сбора отходов

В 2018 году объем вложений составит 50 млн рублей.

На Красноярском экономическом форуме состоялся круглый стол «Ресурсосбережение и вовлечение отходов в хозяйственный оборот — приоритетный вектор развития «зеленой» экономики в Российской Федерации» с участием представителей правительства и бизнеса, сообщили в пресс-службе пивоваренной компании «Балтика».

Организаторами круглого стола выступили Минпромторг РФ и Ассоциация операторов отрасли обращения с отходами «Чистая страна».

Одной из тем повестки круглого стола была Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года. Проект документа подготовлен Минпромторгом.

Согласно стратегии, к 2030 году Россия должна выйти на уровень стран Европейского Союза, где вместе с сжиганием доля утилизации отходов составляет около 60 %.

В своем докладе Павел Серватинский, директор Департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, отметил, что этот стратегический документ включает две основные задачи: разработка отечественных технологий, в первую очередь экспортно-ориентированных, и вовлечение отходов во вторичный оборот.

Минпромторг взял на себя задачу по созданию мощностей по сортировке отходов, чтобы источником возврата средств для инвесторов была продажа вторичных материальных ресурсов.

Участники также обсудили внедрение механизма расширенной ответственности производителя, в соответствии с которым производители или импортеры обязаны выполнять нормативы по утилизации бытовых отходов от своей продукции или уплачивать экологический сбор.

Управляющий по работе с органами государственной власти в регионе Сибирь компании «Балтика», часть Carlsberg Group Ольга Егорова рассказала об опыте компании в реализации расширенной ответственности производителя.

На конец 2017 года компания уже инвестировала более 40 миллионов рублей в развитие системы раздельного сбора и переработки отходов и планирует инвестировать еще 50 млн рублей в этом году. Средства будут направлены на расширение парка контейнеров для раздельного сбора отходов, покупку линий по сортировке отходов и переработке ПЭТ.

— Для «Балтики» реализация расширенной ответственности производителя — это выполнение не только требований законодательства, но и добровольных обязательств в рамках реализации программы устойчивого развития бизнеса Carlsberg Group, одна из целей которой — к 2030 году свести к нулю выбросы углерода на пивоварнях и на 30 % сократить углеродный след готовой продукции, — отметила Ольга Егорова. — Для формирования эффективной системы обращения с отходами в нашей стране важно сохранить приоритетность самостоятельной утилизации отходов предприятиями, как прописано в законе об отходах. Условия для этого — поэтапная трансформация системы, предсказуемость и прозрачность механизмов регулирования. Экосбор должен быть опцией для тех, кто по каким-то причинам не может исполнить РОП, но не рассматриваться как источник наполнения бюджета. Также необходимо внедрение экономических механизмов стимулирования и населения, и бизнеса, — например, таких, как учет инвестиций, вложенных производителем в раздельный сбор и переработку, в счет экологического сбора.

Сегодня проект «Балтики» по раздельному сбору отходов охватывает более 20 городов, где установлено более 2 500 контейнеров. За 2017 год компанией и ее партнерами передано на переработку более 55 000 тонн отходов, в том числе более 1500 тонн отходов ПЭТ-упаковки.

В ряде европейских стран уровень переработки ПЭТ достигает 90 %, что не сопоставимо с текущим уровнем переработки ПЭТ в России. При этом ПЭТ-упаковка является одним из лидеров по потенциалу рециклинга. Она легкая по весу, перерабатывается на 100 %, может входить в замкнутый цикл и многократно применяться в производстве новых товаров. Благодаря своим свойствам ПЭТ имеет высокий потенциал для стимулирования развития отрасли переработки в России и перехода к «зеленой» экономике.

Фото: предоставлено пресс-службой компании