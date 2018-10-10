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Банк Акцепт повышает финансовую грамотность молодежи

  • 10/10/2018

В Новосибирске начинается реализация просветительского проекта «Академические субботы».

АО «Банк Акцепт» заключил договор о сотрудничестве с департаментом образования мэрии города Новосибирска, направленном на реализацию городского просветительского проекта «Академические субботы», сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Данный проект создан для повышения образовательного и интеллектуального уровня обучающихся, популяризации науки и научных достижений, развития профориентационных компетенций обучающихся, повышения их готовности к выбору профессии.

Банк планирует проводить просветительские мероприятия для молодежи, экскурсии, повышать финансовую грамотность учащихся и способствовать их профориентации, раскрывая все особенности работы на финансовом рынке.

АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России №567

Фото: пресс-служба банка

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