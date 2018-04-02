Банк Акцепт предлагает подарки к пасхе

Банк предлагает много интересных вариантов монет из драгоценных металлов, которые можно подарить на пасху друзьям и близким.

Скоро весь христианский мир отметит самый важный праздник — Светлое Христово Воскресение!

Это светлый и радостный праздник, который символизирует возрождение. Жизнеутверждающий и позитивный настрой Пасхи несут все неотъемлемые атрибуты праздника – нарядные куличи, пасхи и крашеные яйца, украшающие пасхальный стол. В этот день принято дарить подарки.

Банк Акцепт приготовил много интересных вариантов монет из драгоценных металлов, которые можно подарить на пасху друзьям и близким. Это и давно вышедшие и полюбившиеся ценителям экземпляры, и совсем новые.

Монеты с иконами, изображениями мадонн, монеты в форме пасхальных яиц, инкрустированные кристаллами. Монеты с витражными вставками. И даже монета с нано-чипом, на котором записана полная Библия — почти 800 000 слов, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

С полным ассортиментом монет можно ознакомиться на сайте банка.

Фото: предоставлено пресс-службой банка