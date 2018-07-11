Банк Акцепт улучшил условия ипотечного кредитования

Ставка на приобретение жилья на первичном и вторичном рынке стала 9,7% годовых.

С 9 июля в Банке Акцепт ипотечные кредиты стали еще доступнее различным категориям клиентов. Ставка на приобретение жилья на первичном и вторичном рынке стала 9,7% годовых, клиентам агентств недвижимости – партнеров банка предоставляется дополнительная скидка, а для зарплатников банка – ставка 9,3%! Первоначальный взнос требуется от 20 %, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Приобрести залоговую недвижимость банка можно по ставке от 8,99% годовых. Со списком предлагаемых квартир и домов можно ознакомиться на сайте банка (ссылка).

Также новинкой стало вступление в действие во всех регионах присутствия банка программы «Семейная ипотека», воспользоваться которой могут семьи с детьми по единой ставке 9,3% годовых. По «Семейной ипотеке» первоначальный взнос может быть обеспечен выплатой по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище».

Банк Акцепт предлагает в ипотеку автопарковку — место на подземной парковке — по ставке 11% годовых. Сумма кредита от 200 тысяч до 1 млн. рублей.

Снижены ставки по рефинансированию ипотечных кредитов в других банках, теперь ставка для новых клиентов составляет 9,4 % годовых, а для зарплатников банка 9%.

Напоминаем, что в июне Банк Акцепт предложил возможность приобретения в ипотеку апартаментов.

АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России №567 г. Новосибирск

Фото: пресс-служба банка