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Банк «Левобережный» активно развивает сервис для партнеров по ипотечному кредитованию

  • 19/04/2018
левобережный

С момента запуска обновленного сервиса «БЛИЦ», который состоялся в июле 2017 года, в системе было зарегистрировано 2080 личных кабинетов партнеров.

Сервис «БЛИЦ», предназначенный для удаленной подачи заявок на ипотечное кредитование в Банке «Левобережный», набирает популярность среди риелторов и застройщиков Сибири, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что с момента запуска обновленного сервиса «БЛИЦ», который состоялся в июле 2017 года, в системе было зарегистрировано 2080 личных кабинетов партнеров. За этот период по заявкам, поданным через личный кабинет, было выдано 912 ипотечных кредитов на общую сумму 1,4 млрд рублей.

Через личный кабинет сервиса «БЛИЦ» представители агентств недвижимости и строительных компаний могут в режиме онлайн в электронном виде отправлять в Банк «Левобережный» заявки своих клиентов на ипотечные кредиты. После подачи заявки её статус и этапы рассмотрения можно отслеживать в личном кабинете.

— Сервис доступен для всех партнеров банка, для подключения к нему не требуется подписание каких-либо соглашений или установка специального программного обеспечения, — комментирует Евгения Гречихина, заместитель начальника управления ипотечного кредитования Банка «Левобережный». — Благодаря эффективному взаимодействию с банком через «БЛИЦ» партнеры имеют возможность не только быстро обрабатывать запросы покупателей недвижимости, но и получать ощутимые бонусы и привилегии.

В банке подчеркнули, что сервис предоставляет и другие возможности — получать оперативную информацию обо всех изменениях в продуктовой линейке банка, акциях и специальных предложениях по ипотечному кредитованию, иметь информацию о персональном менеджере по ипотечному кредитованию банка, отлеживать историю рассмотренных заявок и многое другое.

Кроме того, партнерам Банка «Левобережный», использующим систему «БЛИЦ», доступно участие в программе лояльности — возможность накапливать баллы за выданные кредиты, которые можно тратить на оплату различных услуг банка. Также при подаче заявки на ипотеку через личный кабинет сервиса банк предоставляет дополнительные скидки от процентной ставки.

Представителям агентств недвижимости и строительных компаний, которые хотят подключиться к сервису «БЛИЦ», необходимо связаться со специалистом по ипотечному кредитованию банка, курирующим организацию.

Фото: Юлия Данилова

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