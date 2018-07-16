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Банк «Левобережный» начал предоставлять инвестиционные услуги на финансовых рынках

  • 16/07/2018

Специалисты банка помогут сформировать портфель и расскажут обо всех тонкостях торговли на финансовых рынках.

Клиентам Банка «Левобережный» стал доступен комплекс инвестиционных услуг на финансовых рынках. Частные и юридические лица, обсуживающиеся в Банке «Левобережный», а также новые клиенты банка теперь могут совершать операции с ценными бумагами и иностранной валютой на биржевом рынке Московской биржи и на внебиржевых рынках, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Специалисты Банка «Левобережный» помогут сформировать портфель и расскажут обо всех тонкостях торговли на финансовых рынках. Среди основных преимуществ нового комплекса услуг для клиентов банка:

— возможность совершения операций на нескольких рынках в рамках единой денежной позиции – средства клиента могут быть мгновенно использованы как для покупки иностранной валюты, так и ценных бумаг;

— возможность самостоятельно заключать сделки на Московской бирже с использованием информационно-торговой системы QUIK;

— возможность открытия физическими лицами индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), позволяющих получать имущественные налоговые вычеты в виде возврата части вложенных средств (вычет типа «А») или в виде освобождения полученных доходов от налогообложения (вычет типа «Б»).

Для получения доступа к инвестиционным услугам банка необходимо обратиться в любой офис Банка «Левобережный».

Подробные консультации по условиям обслуживания и тарифам можно получить в отделе брокерских операций по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6440).

Фото: Юлия Данилова

 

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