Банк «Левобережный» обеспечил доступ к сервису Android Pay

У клиентов Банка «Левобережный» появилась возможность оплачивать свои покупки при помощи Android устройств (по технологии Android Pay).

Теперь клиенты Банка «Левобережный» смогут использовать в своих повседневных расходах легкий и безопасный способ оплаты, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что сервис Android Pay стал доступен владельцам карт Mastercard Банка «Левобережный», который является участником международной платежной системы под спонсорством РНКО «Платежный Центр». Обслуживание карточного портфеля осуществляется аутсорсинговым процессинговым центром «КартСтандарт» (ГК ЦФТ).

Сервис доступен для всех клиентов этих банков, использующих смартфоны с операционной системой Android версии 4.4 и выше и модулем бесконтактных платежей NFC. Android Pay поддерживается также на смарт-часах, оснащенных бесконтактным NFC-чипом и работающих на Android Wear 2.0. Благодаря новому сервису можно безопасно, просто и удобно оплачивать покупки как в терминалах, где есть возможность совершить операцию по бесконтактной технологии, так и онлайн – в приложениях с поддержкой Android Pay.

Чтобы начать пользоваться сервисом, достаточно скачать приложение Android Pay из магазина приложений Google Play и привязать к нему свою банковскую карту международной платежной системы Mastercard.

В пресс-службе рассказали, что для того чтобы добавить карту, необходимо отсканировать ее данные в приложении или ввести их вручную и подтвердить добавление с помощью одноразового пароля, высылаемого в СМС-сообщении. Для оплаты достаточно разблокировать телефон и поднести к терминалу в магазине. Если сумма покупки меньше 1000 рублей, дополнительного подтверждения операции не требуется. Для совершения операции на сумму свыше 1 тысячи рублей необходимо подтверждение по отпечатку пальца или PIN-коду.

Сервис Android Pay соответствует самым высоким требованиям безопасности – номер привязанной к сервису карты не хранится на мобильном устройстве и не передается торгово-сервисным предприятиям, для осуществления транзакций используется уникальный токен – 16-значная комбинация цифр.

Фото: Ростислав Нетисов