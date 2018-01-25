Офис располагается в здании Новосибирского государственного технического университета.
Банк «Левобережный» открыл дополнительный офис «Студенческий». Офис располагается в здании Новосибирского государственного технического университета. Ранее здесь работал небольшой кредитно-кассовый офис банка, предназначенный преимущественно для кассового обслуживания, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
ДО «Студенческий» осуществляет кассовое обслуживание юридических лиц и предоставляет полный комплекс услуг для частных лиц. Это не только операции по банковским счетам и картам, но и оформление кредитов и вкладов, осуществление переводов, обмен валюты, оплата различных услуг, в том числе оплата коммунальных, образовательных услуг, налогов, штрафов и многое другое.
Также рядом с офисом на территории НГТУ размещен банкомат Банка «Левобережный», а в ближайшее время будет установлен и кэшин – устройство самообслуживания, позволяющее самостоятельно осуществлять платежи и операции пополнения счетов.
ДО «Студенческий» работает по адресу: г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20.
Режим работы – по будням с 9:00 до 17:30 (перерыв с 13:00 до 14:00).
Подробную информацию уточняйте в офисе банка и по телефону единой справочной службы 8-800-3333-555.
Фото: Юлия Данилова
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