Офис располагается в здании Новосибирского государственного технического университета.

Банк «Левобережный» открыл дополнительный офис «Студенческий». Офис располагается в здании Новосибирского государственного технического университета. Ранее здесь работал небольшой кредитно-кассовый офис банка, предназначенный преимущественно для кассового обслуживания, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

ДО «Студенческий» осуществляет кассовое обслуживание юридических лиц и предоставляет полный комплекс услуг для частных лиц. Это не только операции по банковским счетам и картам, но и оформление кредитов и вкладов, осуществление переводов, обмен валюты, оплата различных услуг, в том числе оплата коммунальных, образовательных услуг, налогов, штрафов и многое другое.

Также рядом с офисом на территории НГТУ размещен банкомат Банка «Левобережный», а в ближайшее время будет установлен и кэшин – устройство самообслуживания, позволяющее самостоятельно осуществлять платежи и операции пополнения счетов.

ДО «Студенческий» работает по адресу: г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20.

Режим работы – по будням с 9:00 до 17:30 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Подробную информацию уточняйте в офисе банка и по телефону единой справочной службы 8-800-3333-555.

Фото: Юлия Данилова