Для аудитории 16+

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Точка зрения
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Банк «Левобережный» открыл дополнительный офис «Студенческий»

  • 25/01/2018

Офис располагается в здании Новосибирского государственного технического университета.

Банк «Левобережный» открыл дополнительный офис «Студенческий». Офис располагается в здании Новосибирского государственного технического университета. Ранее здесь работал небольшой кредитно-кассовый офис банка, предназначенный преимущественно для кассового обслуживания, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

ДО «Студенческий» осуществляет кассовое обслуживание юридических лиц и предоставляет полный комплекс услуг для частных лиц. Это не только операции по банковским счетам и картам, но и оформление кредитов и вкладов, осуществление переводов, обмен валюты, оплата различных услуг, в том числе оплата коммунальных, образовательных услуг, налогов, штрафов и многое другое.

Также рядом с офисом на территории НГТУ размещен банкомат Банка «Левобережный», а в ближайшее время будет установлен и кэшин – устройство самообслуживания, позволяющее самостоятельно осуществлять платежи и операции пополнения счетов.

ДО «Студенческий» работает по адресу: г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20.

Режим работы – по будням с 9:00 до 17:30 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Подробную информацию уточняйте в офисе банка и по телефону единой справочной службы 8-800-3333-555.

Фото: Юлия Данилова

Популярное с сайта

Федеральные земли осваивают под комплексную застройку

25/01/2018
АИЖК может передать Новосибирской области еще 4 участка земли общей площадью около 300 га.

Корректировку льгот для ИТ-компаний придержали

24/01/2018
Правительство области предлагает снизить ставку по налогу на прибыль до 12,5 %.

Филиал R-Style Softlab открылся в Новосибирске

24/01/2018
Новое подразделение возьмет на себя часть функций по разработке, внедрению и сопровождению производимого компанией ПО.

Мнение

Оболочка превалировала над содержанием

Все материалы

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag