Банк «Левобережный» отмечает 27-летие

По многим показателям банк входит в ТОП-100 российских кредитных организаций.

17 января Банк «Левобережный», являющийся одним из крупнейших региональных банков России, празднует 27-летие со дня основания, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

— История развития Банка «Левобережный» неразрывно связана с историей становления банковского дела на территории Сибирского федерального округа. Банк был основан в 1991 году, когда зарождалась российская банковская система. «Левобережный» создавался как социальный и в первые годы своей работы был призван решить многие социальные вопросы: своевременная выплата заработной платы и пенсии, поддержка бюджетных организаций и социальной сферы, доступность финансовых услуг в отдаленных районах и многое другое, — рассказали в банке.

Отмечается, что сегодня банк является коммерческим, но по-прежнему обслуживает работников социально значимых сфер деятельности. В числе клиентов банка сегодня значатся и крупнейшие коммерческие предприятия Сибири.

Банк «Левобережный» работает на территории 5 регионов Сибири. В 2017 году в число городов присутствия банка добавился еще один город Алтайского края — офис банка был открыт в Бийске, а в январе 2018 года Банк «Левобережный» открывает офис в г. Калтан (Кемеровская область). Таким образом, планомерно расширяется география присутствия банка в сибирском регионе.

В 2017 году авторитетными агентствами Банку «Левобережный» были вновь присвоены рейтинги высокого уровня: в сентябре международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») на уровне «B+» (прогноз по рейтингу – «Стабильный»), а в декабре агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило банку рейтинг кредитоспособности на уровне ruВВВ+ со стабильным прогнозом.

По многим показателям Банк «Левобережный» входит в ТОП-100 российских банков. Кроме того, в 2017 году попал в список Forbes — рейтинг самых надежных банков России, заняв 44 место. По ипотечному кредитованию и кредитованию МСБ Банк «Левобережный» и вовсе уже уверенно входит в ТОП-30 банков России.

По итогам 2017 года банк улучшил свои финансовые показатели, укрепив позиции на рынке. Собственные средства банка (капитал) на 01.01.2018 составляют 6 420 млн рублей, чистые активы банка на 01.12.2017 — 46 272 млн рублей. Рентабельность капитала за 2017 год составила 30 %.

Фото: предоставлено пресс-службой банка