Банк «Левобережный» предлагает бизнесу оформить тендерный кредит

Он предназначен для обеспечения участия организации в любом конкурсе, аукционе или тендере, не изымая при этом из оборота собственные средства.

Банк «Левобережный» предоставляет юридическим лицам возможность быстрого получения тендерного кредита, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Тендерный кредит предназначен для обеспечения участия организации в любом конкурсе, аукционе или тендере, не изымая при этом из оборота собственные средства. Благодаря тендерному кредиту компания также может участвовать одновременно в нескольких тендерах в течение года, участвовать в конкурсах на крупные контракты.

Кредит выдается без обеспечения, под поручительство собственников бизнеса. Срок кредитования – 12 месяцев. Процентная ставка – от 11,5 % годовых. Предварительное решение дается компании в течение одного дня.

Кредит может быть единовременным или возобновляемым. Единовременный кредит предоставляется для участия в одном конкурсе, его срок не превышает 60 дней.

Возобновляемая кредитная линия может использоваться для участия в нескольких торгах в течение года. При этом каждый новый транш выдается после расчетов за предыдущий, в рамках свободного лимита.

Подробную информацию можно получить в офисах Банка «Левобережный». Специалисты банка подберут оптимальные условия кредитования на выгодных условиях.

Фото: Юлия Данилова