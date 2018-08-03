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Банк «Левобережный» предоставил бизнесу возможность расчетов в канадских долларах

  • 03/08/2018

Банк предлагает участникам ВЭД возможность расчетов с партнерами в национальных валютах стран – получателей платежей.

Банк «Левобережный» продолжает реализацию стратегии перехода на расчеты компаний — клиентов с иностранными контрагентами в национальных валютах. Теперь корпоративные клиенты Банка «Левобережный» смогут производить расчеты с партнерами в канадских долларах, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Банк «Левобережный» предлагает участникам внешнеэкономической деятельности возможность расчетов с партнерами в национальных валютах стран – получателей платежей, в том числе теперь и в канадских долларах.

— Такая система расчетов необходима для оптимизации деятельности компаний в связи со значительным увеличением сроков прохождения денежных средств до конечного получателя по платежам в долларах США. Платежи в национальных валютах экономически выгодны, проходят значительно быстрее, без каких-либо ограничений и дополнительных запросов со стороны иностранных банков, — комментирует Денис Комогорцев, начальник валютного управления Банка «Левобережный».

Расчеты в национальной валюте имеют ряд преимуществ: значительная экономия времени – платежи конечному получателю осуществляются без банков-посредников, сокращаются сроки зачисления средств на счет бенефициара, минимизируется риск блокирования средств; участник ВЭД получает дополнительную выгоду — скидку в размере 1-2% от суммы контракта, которые обычно прибавляются к цене контракта с целью минимизации риска изменения курса доллара к национальной валюте.

Подробную информацию можно получить в валютном управлении Банка «Левобережный» по телефону 8-800-3333-555.

Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 1343 от 18 августа 2015 г.

Фото: Юлия Данилова

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