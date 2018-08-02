Банк «Левобережный» предоставил заводу малярного инструмента льготный кредит на сумму 21 млн рублей

Средства предоставлены по эффективной ставке 6,5% годовых на приобретение оборудования.

Банк «Левобережный» в рамках программы льготного кредитования предоставил ООО «Намерение» (г. Новосибирск) финансирование в размере 21 млн рублей на приобретение основных средств (оборудования) под эффективную ставку 6,5% годовых, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Привлеченные компанией средства направлены на реализацию программы по увеличению объемов производства и расширение линейки малярной продукции за счет приобретения и установки на предприятии нового производственного оборудования.

Торгово-производственная компания «Намерение» – один из немногих производителей отечественного малярного инструмента, многолетний лидер по качеству роликов, производимых в России. Продукция предприятия – это валики, ролики, кисти, малярные наборы, ручки для валиков, телескопические стержни, ванночки и решетки, ведра, шпатели, системы выравнивания плитки, крестики, правила, уровни и другое. Компания «Намерение» владеет собственной производственной базой, оснащенной уникальным европейским оборудованием (термофьюжин, термопласт автоматы (ТПА), линия по производству шпателей, экструдер, упаковочные линии) и складом готовой продукции (5 000 кв. м.). Компания реализует собственную продукцию в 15 регионах страны через разветвленную сеть дилеров, которые работают по единому стандарту качества.

Финансирование проекта осуществляется Банком «Левобережный» в рамках государственной программы поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, реализующих проекты в приоритетных отраслях, разработанной Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с АО «Корпорация МСП» и утвержденной постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1706.

Фото: пресс-службы банка