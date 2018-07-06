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Банк «Левобережный» проведет семинар для участников ВЭД

  • 06/07/2018

Он пройдет 13 июля.

13 июля в Новосибирске состоится семинар для участников внешнеэкономической деятельности. Представители Новосибирской таможни и эксперты сферы ВЭД расскажут предпринимателям о том, как избежать ошибок в области валютного контроля, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Участники семинара получат подробную информацию от экспертов по актуальным изменениям, различным аспектам и законодательным требованиям, которые необходимо учитывать при ведении внешнеторговой деятельности, узнают о новых инструментах, позволяющих минимизировать риски нарушений нормативных документов и законодательства.

В программе семинара запланированы следующие темы:

— «Типичные нарушения требований валютного законодательства и их профилактика. Информация об изменениях таможенного законодательства», заместитель начальника Новосибирской таможни Костомаров В.С.;

—  «Рекомендации по исключению ответственности за невозвращение валютной выручки/авансового платежа», патентный поверенный РФ, руководитель практики по интеллектуальной собственности ЮК «Гребнева и партнеры» Войцехович А.В.;

— «Новые банковские сервисы – гарантия снижения рисков для участников ВЭД», начальник валютного управления Банка «Левобережный» Комогорцев Д.А.

Участие бесплатное. Требуется предварительная регистрация. Подать заявку на участие можно на сайте банка.

Семинар пройдет 13 июля с 14:00 до 16:30 по адресу: г. Новосибирск, ул. К. Маркса, 23, 3 этаж, Банк «Левобережный».

Подробную информацию уточняйте по телефону (383) 3-600-900 (вн. 6036, 6062).

Перейти в раздел «Мероприятия и семинары».

Фото: Юлия Данилова

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