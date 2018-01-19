Банк «Левобережный» проводит акцию по зарплатным проектам

Численность штата компании – от 10 человек.

Банк «Левобережный» проводит акцию для организаций «Новая сборка», в рамках которой можно значительно улучшить условия зарплатного проекта, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Акция действует для компаний, которые в период ее проведения заключают с банком договор о сотрудничестве по выпуску и обслуживанию банковских карт Банка «Левобережный» для перечисления заработной платы работникам организации. Численность штата компании – от 10 человек.

Отмечается, что в рамках данного предложения компании смогут выбрать три дополнительных бонуса зарплатного проекта из пяти: бесплатное зачисление заработной платы работникам; бесплатный выпуск и обслуживание одного из видов банковских карт для зачисления заработной платы работникам на выбор – «Мир», MasterCard Standard, Visa Classic (в течение срока действия карты); снятие наличных в банкоматах любых банков на территории РФ по зарплатной карте без комиссии; бесплатное подключение модуля «Зарплатный проект» системы iBank2; приветственные баллы в Программе лояльности для юридических лиц – 200 баллов единовременно при условии зачислений заработной платы работникам за полный календарный месяц.

Акция действует по 30.06.2018 во всех регионах присутствия Банка «Левобережный». С полными условиями акции можно ознакомиться на сайте банка www.nskbl.ru.

Подробную информацию об условиях открытия и ведения зарплатных проектов уточняйте в офисах банка, обслуживающих юридических лиц.

Фото: Юлия Данилова