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Банк «Левобережный» в ТОП-40 по количеству выданных гарантий

  • 02/08/2018

В июне 2018 года банк выдал представителям бизнеса 249 гарантий с указанной целью на общую сумму 490 222 964 рублей.

Банк «Левобережный» удерживает свои позиции в рейтинге среди банков России, лидирующих по выдачам гарантий. По данным портала Progarantii.ru по итогам июня 2018 года Банк «Левобережный» занимает 29 место, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В рейтинге представлены результаты банков России по гарантиям, предоставляемым для целей участия в закупках и обеспечения исполнения контрактов в соответствии с 44-ФЗ.

В июне 2018 года банк выдал представителям бизнеса 249 гарантий с указанной целью на общую сумму 490 222 964 рублей.

На данный момент Банк «Левобережный» предоставляет малым и средним предприятиям возможность получить гарантии в рамках законов №44-ФЗ и №223-ФЗ для обеспечения исполнения условий государственного или муниципального контракта, обеспечения заявки в открытом конкурсе или аукционе в сфере закупок для государственных или муниципальных нужд, а также для обеспечения возврата аванса по государственным и муниципальным контрактам.

В рамках действующих программ Банка «Левобережный» для малого и среднего бизнеса гарантии могут предоставляться на сумму до 30 млн рублей, срок – до 36 месяцев. Для предприятий, активно участвующих в госзакупках, Банк «Левобережный» предоставляет услугу по заключению рамочного соглашения, которое дает возможность получать неограниченное количество гарантий по упрощенной процедуре, без посещения банка, в том числе с использованием ЭЦП за 1 час.

Оформить банковскую гарантию можно во всех офисах Банка «Левобережный», обслуживающих юридических лиц.

Подать заявку онлайн можно на сайте банка. 

Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 1343 от 18 августа 2015 г.

Фото: Юлия Данилова

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