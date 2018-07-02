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Банк «Левобережный» вновь получил награду «За успешное развитие бизнеса в Сибири»

  • 02/07/2018

Всего в конкурсе в этом году признаны лучшими 70 предприятий различных сфер экономики Новосибирской области.

Банк «Левобережный» стал лауреатом ежегодного регионального конкурса «За успешное развитие бизнеса в Сибири» и получил десятую золотую статуэтку, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Награды победителям вручил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Глава региона поблагодарил лауреатов за успешную работу, поддержание положительного имиджа бизнес-сообщества и поздравил с заслуженной наградой.

Банк «Левобережный» получил сертификат «Надежный партнер», который закрепляет за банком право на участие в региональных целевых программах и инвестиционных проектах, и золотую статуэтку «Сибирская Ника». Генеральный директор Банка «Левобережный» Владимир Шапоренко награжден дипломом «За успешное управление бизнесом в Сибири».

Всего в конкурсе «За успешное развитие бизнеса в Сибири» в этом году признаны лучшими 70 предприятий различных сфер экономики Новосибирской области.

Конкурс «За успешное развитие бизнеса в Сибири» организован правительством Новосибирской области, мэрией г. Новосибирска, Межрегиональной Ассоциацией Экономического взаимодействия «Сибирское Соглашение», Межрегиональной Ассоциацией руководителей предприятий, Новосибирской Городской торгово-промышленной палатой, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области и Аудиторской Палатой Сибири. Звание «Надежный партнер» и награды предприятиям Новосибирской области присуждаются за лучшие экономические и социальные показатели деятельности.

Фото: пресс-служба банка

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