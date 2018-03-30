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Банк «Левобережный» вошел в 50 крупнейших банков России по объему потребкредитов

  • 30/03/2018

Рейтинг крупнейших банков России по объему потребительских кредитов на 1 февраля 2018 года составлен газетой «Коммерсантъ».

По данным газеты «Коммерсантъ», на 1 февраля 2018 года объем кредитов граждан в Банке «Левобережный» составляет 17333246 тыс. рублей, и это почти 53 % от совокупного кредитного портфеля банка, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

На текущий момент Банк «Левобережный» предлагает клиентам потребительские кредиты по ставкам от 12,9% годовых, рефинансирование потребительских кредитов – от 11,9% годовых, ипотечные кредиты – от 6% годовых по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой», от 9% годовых по программе рефинансирования ипотечных кредитов и от 8,25% годовых по другим ипотечным программам банка.

Потребительские кредиты на любые цели в Банке «Левобережный» могут получить жители Сибири в возрасте до 72 лет (на момент окончания срока кредитного договора), максимальная сумма потребительского кредитования на текущий момент составляет 2 млн рублей.

Банк «Левобережный» – один из ведущих региональных банков, основан в 1991 году. На данный момент его сеть формируют 64 офиса в Сибирском федеральном округе. Банк предоставляет полный спектр услуг частным лицам и бизнесу. В числе клиентов Банка «Левобережный» как коммерческие предприятия всех отраслей экономики, так и органы государственного управления и бюджетные учреждения. Сегодня услугами банка пользуются около 400 тысяч частных клиентов и более 17 тысяч предприятий малого, среднего и крупного бизнеса Сибири. Собственные средства банка (капитал) на 01.01.2018 составили 6 420 млн рублей, чистые активы банка – 49 004 млн рублей.

Фото: Юлия Данилова

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