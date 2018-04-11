Банк «Левобережный» вошел в ТОП-40 по количеству выданных гарантий

За февраль банк выдал представителям бизнеса 92 гарантии на общую сумму 51 525 439 рублей.

По данным портала Progarantii.ru, Банк «Левобережный» впервые вошел в число 40 банков России, выдавших наибольшее количество гарантий бизнесу. Рейтинг составлен по итогам февраля 2018 года, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что портал Progarantii.ru проанализировал рынок гарантий, предоставляемых для целей участия в закупках и обеспечения исполнения контрактов в соответствии с 44-ФЗ.

В данном рейтинге Банк «Левобережный» занимает 37-ю строчку. За февраль 2018 года банк выдал представителям бизнеса 92 гарантии с указанной целью на общую сумму 51 525 439 рублей.

В пресс-службе напомнили, что Банк «Левобережный» предоставляет малым и средним предприятиям возможность получить гарантии в рамках законов №44-ФЗ и №223-ФЗ для обеспечения исполнения условий государственного или муниципального контракта, обеспечения заявки в открытом конкурсе или аукционе в сфере закупок для государственных или муниципальных нужд, а также для обеспечения возврата аванса по государственным и муниципальным контрактам.

В рамках действующих программ Банка «Левобережный» гарантии могут предоставляться на сумму до 29 млн рублей, срок – до 36 месяцев. Для предприятий, активно участвующих в госзакупках, Банк «Левобережный» предоставляет услугу по заключению рамочного соглашения, которое дает возможность получать неограниченное количество гарантий по упрощенной процедуре, без посещения банка, в том числе с использованием ЭЦП за 1 час.

Оформить банковскую гарантию можно во всех офисах Банка «Левобережный», обслуживающих юридических лиц.

Подать заявку онлайн можно на сайте банка.

Фото: Юлия Данилова