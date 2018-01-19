Банк «Левобережный» запускает программу «Семейная ипотека» со ставкой 6 % годовых

Данная программа направлена на поддержку семей, в которых родится второй или третий ребенок в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 годы.

В январе 2018 года Банк «Левобережный» начнет выдачу кредитов по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой», сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Данная программа направлена на поддержку семей, в которых родится второй или третий ребенок в период с 01.01.2018 по 31.12.2022. Ипотечный кредит в рамках программы может быть направлен на приобретение квартиры в многоквартирном жилом доме на этапе строительства или на этапе готового жилья. Обязательное требование – квартира должна покупаться у юридического лица (застройщика, инвестора и т.п.). Кроме этого, кредит можно получить на рефинансирование ранее выданного ипотечного кредита с вышеописанными целями кредитования.

Срок кредитования по данной программе составляет от 3 до 30 лет. Сумма кредита – от 500 000 рублей до 3 000 000 рублей. Первоначальный взнос – от 20% от стоимости жилья. Процентная ставка устанавливается в размере 6% годовых на первые 3 года кредитования при рождении второго ребенка и на первые 5 лет кредитования при рождении третьего ребенка. После окончания срока субсидирования процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки ЦБ РФ на дату подписания кредитного договора, увеличенной на 2 процентных пункта.

Подайте предварительную заявку на ипотеку на сайте банка.

C полными условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте и в ипотечных центрах Банка «Левобережный»:

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48;

г. Бердск, ул. Ленина, 69, ул. Рогачева, 1;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, пр. Октябрьский, 3г;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 29.

Фото: Юлия Данилова