Банк УРАЛСИБ автоматизировал ряд валютных операций для корпоративных клиентов

Это позволит клиенту избежать ошибок при переносе информации вручную и сэкономить время на заполнении электронных документов.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» предлагает новую услугу для корпоративных клиентов – разработку форматов документов по валютному контролю и валютным переводам в бухгалтерских программах для загрузки в Клиент-Банк, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Данная услуга дает возможность клиенту автоматически формировать и выгружать необходимые документы из бухгалтерской системы для последующей загрузки их в Клиент-Банк. При этом параметры выгрузки данных из бухгалтерской системы клиент может настроить самостоятельно.

Это позволит клиенту избежать ошибок при переносе информации вручную и сэкономить время на заполнении электронных документов. Ранее для того, чтобы направить документы по валютному контролю в Банк или оформить валютный перевод, необходимо было вручную переносить данные из бухгалтерской системы в Клиент-Банк.

Также Банк УРАЛСИБ реализовал в Москве, Московской области, Владимире, Смоленске, Липецке, Белгороде, Брянске, Воронеже, Орле, Тамбове, Твери, Туле и Ярославле автоматическое проведение операций по покупке/продаже иностранной валюты за валюту РФ. Операции клиента исполняются в течение 3-х минут. При этом реализована возможность отображения комиссий на форме поручений в Клиент-Банке, что позволяет клиентам заранее рассчитать необходимое количество денежных средств на проведение операций.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings,

«B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Servic, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 сентября 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 276 точек продаж, 1 460 банкоматов, 527 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Фото: пресс-служба банка