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Банк УРАЛСИБ провел семинар по повышению финансовой грамотности

  • 24/01/2018
Уралсиб

Семинар прошел для жителей поселка Пашино.

18 января Банк УРАЛСИБ в Новосибирске провел семинар по повышению финансовой грамотности для жителей поселка Пашино. Партнером мероприятия стал Совет ветеранов боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе «Пашинский», сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Специалисты банка рассказали гостям мероприятия о новых программах рефинансирования потребительских и ипотечных кредитов, дали рекомендации по безопасному использованию пластиковых карт, представили специальную программу Банка для пенсионеров «Почетный пенсионер» и ответили на многочисленные вопросы аудитории.

— В 2018 году Новосибирский филиал Банка УРАЛСИБ планирует организовывать семинары по повышению финансовой грамотности на постоянной основе и для всех возрастных категорий населения. Такие мероприятия очень важны для Банка. Они позволяют нам лучше понять потребности наших действующих и потенциальных клиентов, а клиентам дают возможность задать любой вопрос о финансовых продуктах специалистам Банка, — прокомментировал Заместитель Территориального директора по розничному бизнесу ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Владимир Вовкудан.

Фото: пресс-служба банка

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