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Банк УРАЛСИБ проводит акцию для сотрудников бюджетных учреждений – держателей карт «Мир»

  • 11/07/2018
uralsib

Акция «1000 баллов с картой «Мир» проводится в период с 09.07.2018 по 31.08.2018 года.

Банк УРАЛСИБ объявляет о проведении акции для сотрудников бюджетных организаций, получающих заработную плату на дебетовые карты платежной системы «Мир», эмитированные Банком, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

По акции «1000 баллов с картой «Мир» сотрудники бюджетных организаций, получающие зарплату на карту «Мир» Банка УРАЛСИБ, могут бесплатно оформить карту VISA или MasterCard с новым счетом, подключить ее к Программе лояльности «УРАЛСИБ Бонус» и получить 1000 бонусных баллов на счет участника Программы. Акция проводится в период с 09.07.2018 по 31.08.2018 года.

Также Банк УРАЛСИБ до 31.07.2018 года отменил комиссию за перевыпуск карт «Мир» для клиентов Банка – работников бюджетных организаций.

Банк УРАЛСИБ занимает одну из ключевых позиций на российском рынке банковских карт, а также входит в Топ-10 эмитентов платежных карт «Мир» по версии портала Банки.ру. Получить подробную информацию об условиях проведения акции можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото: пресс-служба банка

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