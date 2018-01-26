Банк УРАЛСИБ совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» запустил кредитный продукт для женщин

Кредит на сумму до 1,5 млн рублей можно оформить на открытие собственного бизнеса с нуля или на запуск нового направления деятельности.

Банк УРАЛСИБ совместно с Комитетом по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» запустил первый кредитный продукт на старт бизнеса для женщин, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Кредит на сумму до 1 500 000 рублей с выгодными ставками можно оформить на открытие собственного бизнеса с нуля или на запуск нового направления деятельности. Получить предварительное решение о выдаче кредита можно до регистрации юридического лица или ИП.

— По статистике, основные проблемы, с которыми сталкиваются женщины, решившие открыть свое дело — недостаточность стартового капитала и отсутствие знаний об аспектах ведения бизнеса. Особенностью данного продукта является то, что мы не только выдаем деньги на старт бизнеса на специальных условиях, но и обучаем, консультируем и помогаем составить бизнес-план будущего проекта, — говорит руководитель Департамента развития и продаж малого бизнеса ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Екатерина Маландий.

Отмечается, что для получения кредита будущей женщине-предпринимателю необходимо пройти онлайн-обучение, сдать тест по построению финансовой модели бизнеса на сайте Банка и подготовить бизнес-план проекта. После этого с комплектом документов обратиться в отделение Банка или оставить заявку на сайте. Данным кредитом могут воспользоваться женщины в возрасте 25-50 лет, желающие открыть свое дело и являющиеся действующими членами «ОПОРЫ РОССИИ».

— Cтратегически верный шаг, что банки сегментируют клиентов и выделяют сегмент «Женское предпринимательство». Женщины это 54% трудоспособного населения России, и доля тех, кто начинает свой бизнес, растет изо дня в день. Разумеется, многие из них обращаются в банки за кредитами и другими услугами. В будущем, безусловно, клиенты будут ориентироваться на банки, предлагающие именно специализированные продукты, — отмечает председатель комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» Надия Черкасова.

Фото: пресс-служба банка