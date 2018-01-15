Банк УРАЛСИБ в 2017 году выдал потребкредитов на сумму 36 млрд рублей

Это в два раза больше по сравнению с 2016 годом.

По итогам 2017 года объем выданных потребительских кредитов в Банке УРАЛСИБ по сравнению с показателями 2016 года вырос в 2 раза и достиг 36 млрд рублей. Кредитный портфель увеличился на 32%, составив 51,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

— Двукратный рост выдач связан с запуском в 2017 году новых продуктов потребительского кредитования и улучшением условий кредитования (в том числе ценовых) по действующим программам, — уверены в пресс-службе.

Так, Банк обновил индивидуальные кредитные предложения для клиентов, имеющих положительную историю взаимоотношений с УРАЛСИБом, предложил новые кредитные продукты со сниженной процентной ставкой для работников бюджетной сферы, пенсионеров и новых клиентов, желающих рефинансировать действующие обязательства в сторонних банках.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения потребительских кредитов можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также в отделениях Банка.

Фото: пресс-служба банка