Банк УРАЛСИБ в Новосибирске стал партнером конкурса среди педагогов

Конкурс проходил с октября по декабрь 2017 года в Ленинском районе Новосибирска.

Банк УРАЛСИБ в Новосибирске выступил партнером районного педагогического конкурса «Профессионал года», который проходил с октября по декабрь 2017 года в Ленинском районе Новосибирска, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Награждение победителей конкурса, на котором присутствовали представители Банка УРАЛСИБ, состоялось в конце декабря в актовом зале СОШ №67. Заместитель территориального директора по розничному бизнесу ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Владимир Вовкудан вручил памятный подарок одному из победителей конкурса и поблагодарил педагогов за высокий профессионализм и творческое отношение к работе.

— Мы признательны вам за профессиональное и ответственное отношение к своему делу, за ваш огромный вклад в дело воспитания молодого поколения новосибирцев. Со своей стороны мы стараемся поддерживать такие важные социально значимые проекты, направленные на повышение качества образования и улучшение уровня жизни горожан, — отметил Владимир Вовкудан.

Фото: пресс-служба банка