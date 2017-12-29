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Банк УРАЛСИБ вошел в число крупнейших ипотечных кредиторов России

  • 29/12/2017

За 11 месяцев 2017 года банк выдал 22,1 млрд ипотечных кредитов.

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших ипотечных кредиторов России, согласно совместному исследованию АИЖК и Frank Research Group. По данным исследования, за 11 месяцев 2017 года УРАЛСИБ выдал 22,1 млрд ипотечных кредитов, поднявшись за год с 24 на 10 место в рейтинге ипотечных банков, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Ипотека – один из ключевых продуктов Банка УРАЛСИБ. В ноябре программа «Ипотечные каникулы» Банка УРАЛСИБ заняла 2 место в рейтинге программ ипотечного кредитования с отсрочкой платежей, а программа на приобретение строящегося жилья вошла в Топ-5 рейтинга самых выгодных программ, по версии инвестиционно-риэлтерской компанией Est-a-Tet.

Банк занимает 8 место в рейтинге ведущих ипотечных банков по совокупным объемам выданных кредитов с начала деятельности на ипотечном рынке. В рамках развития ипотечного кредитования Банком открыто 23 ипотечных центра в регионах.

Фото: пресс-служба банка

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