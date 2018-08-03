Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 банков с наибольшим приростом розничного портфеля за июнь

За июнь портфель кредитов физическим лицам Банка вырос на 3,47 млрд рублей, или почти на 3%.

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков по абсолютному приросту розничного кредитного портфеля за июнь 2018 года, согласно данным финансового рейтинга портала Банки.ру. За июнь портфель кредитов физическим лицам Банка вырос на 3,47 млрд рублей, или почти на 3%, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» активно развивает ключевые направления розничного бизнеса. По итогам 2017 года Банк увеличил объемы ипотечного кредитования в 4,5 раза, потребкредитования – в 2 раза, а также вошел в Топ-10 банков по объему автокредитования.

Финансовый рейтинг Банки.ру обновляется ежемесячно на основании данных 101 формы отчетности, опубликованной на сайте ЦБ РФ, а также из данных 123 формы отчетности – расчет собственных средств (капитала) и формы 135 – информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Фото: пресс-служба банка