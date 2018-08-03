Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
01_Сюжет дня
02_Главные новости
Uncategorized
Авто
Агропром
Банки
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Инновации
Интервью (ТК)
История
Клуб экспертов
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
НКБизнес
НКВЭД
НКСоциальное предпринимательство
НКТехнологии
НКФинансы
НКЭкономика
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Рынки
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Страхование
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 банков с наибольшим приростом розничного портфеля за июнь

  • 03/08/2018

За июнь портфель кредитов физическим лицам Банка вырос на 3,47 млрд рублей, или почти на 3%.

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков по абсолютному приросту розничного кредитного портфеля за июнь 2018 года, согласно данным финансового рейтинга портала Банки.ру. За июнь портфель кредитов физическим лицам Банка вырос на 3,47 млрд рублей, или почти на 3%, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» активно развивает ключевые направления розничного бизнеса. По итогам 2017 года Банк увеличил объемы ипотечного кредитования в 4,5 раза, потребкредитования – в 2 раза, а также вошел в Топ-10 банков по объему автокредитования.

Финансовый рейтинг Банки.ру обновляется ежемесячно на основании данных 101 формы отчетности, опубликованной на сайте ЦБ РФ, а также из данных 123 формы отчетности – расчет собственных средств (капитала) и формы 135 – информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

Академпарк объявляет конкурс инновационных проектов

02/08/2018
Победа в конкурсе даёт право участия в проектах А:СТАРТ и «Навигатор инноватора».

Кинотеатр «Металлист» пошел под снос

02/08/2018
Только вчера он вошел в перечень объектов культурного наследия Новосибирской области.

Муниципалитет готов предоставить помещения в Пашино под терапевтическое и педиатрическое отделения

02/08/2018
Мэр намерен обратиться к врио губернатора Новосибирской области с этим предложением.

Мнение

Топ-7 налоговых рисков строительных компаний

Все материалы

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

 

×