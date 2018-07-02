Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
01_Сюжет дня
02_Главные новости
Uncategorized
Авто
Агропром
Банки
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
НКБизнес
НКВЭД
НКСоциальное предпринимательство
НКТехнологии
НКФинансы
НКЭкономика
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Рынки
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Страхование
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Банки начали собирать биометрические данные клиентов

  • 02/07/2018
5555

Они регистрируются в единой системе.

С 1 июля банки, работающие на российском рынке, приступили к сбору биометрических данных клиентов. Этот проект реализуется в рамках программы «Цифровая экономика РФ».

— Единая биометрическая система — это цифровая платформа, позволяющая удаленно идентифицировать человека по его индивидуальным характеристикам (изображение лица и слепок голоса). Регистрация и использование для клиентов является добровольным и бесплатным. Для действующих клиентов ВТБ весь процесс займет от трех до пяти минут, — уточняет пресс-служба банка ВТБ.

Первым продуктом Банка Хоум Кредит, который клиенты, зарегистрированные в системе, смогут оформить дистанционно является онлайн-кредит на покупку товара.  В следующем году по этой системе будут доступны большинство продуктов и услуг банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Усы не помешают взять кредит

 — Начало работы с биометрическими данными банковских клиентов — важный шаг для развития всего финансового рынка. В перспективе новая система позволит любому жителю страны дистанционно открыть депозит, накопительный счет, оформить кредит или карту, — комментирует нововведение член правления ВТБ Владимир Верхошинский,.

Пока такая регистрация доступна в офисах банков, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге. Однако, пресс-службы сообщают, что в ближайшее время сдать биометрические данные можно будет и в подразделениях, работающих в регионах страны, а в 2019 банки планируют охватить цифровизацией все свои сети.

В сообщениях банков подчеркивается, что биометрическая регистрация позволит клиентам использовать финансовые услуги дистанционно из любой точки мира.

С 1 июля в России вступил в силу закон, наделяющий банки правом собирать биометрические данные клиентов для удаленной идентификации. Оператором Единой биометрической системы назначен «Ростелеком». Он обеспечивает сбор, обработку и хранение биометрических данных, а также проверку их соответствия первично сданным биометрическим образцам. Результаты проверки будут передаваться банкам для удаленной идентификации клиентов.

Фото: pixabay.com, автор- geralt

Популярное с сайта

В мае в России выдано кредитов на сумму почти 663 млрд рублей

02/07/2018
Лидером по темпам роста объемов кредитования в мае 2018 г. стал сегмент кредитных карт.

В Новосибирской области создан уникальный этнографический музейный комплекс

02/07/2018
Музей «Усадьба чатского татарина» открыт в д. Юрт-Ора Колыванского района.

Повышение НДС приведёт к всплеску инфляции и ухудшит положение ритейлеров

02/07/2018
По мнению экспертов, от повышения НДС выиграют экспортёры, имеющие возможность возместить эти расходы.

Мнение

«Лучше остаться в памяти новосибирцев хорошим депутатом, чем плохим мэром»

Все материалы

Выпущены серебряные монеты с изображениями Владимира Высоцкого

02/07/2018

Банк «Левобережный» вновь получил награду «За успешное развитие бизнеса в Сибири»

02/07/2018

Ипотека с Ланта-Банком – это реально

02/07/2018

Повышение НДС приведёт к всплеску инфляции и ухудшит положение ритейлеров

02/07/2018

Новый формат торговли проникает в регионы Сибири

02/07/2018

Разносторонние интересы АФК «Система». Пикет против новой пенсионной реформы. «Северсталь» размещает заказы в Технопарке.

02/07/2018

Березовую рощу благоустраивают

29/06/2018

«Северсталь» размещает заказы в Технопарке

29/06/2018

Конкурировать нельзя монополизировать

29/06/2018

«Дом на Лежена»: вечная ценность

29/06/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag

 

×