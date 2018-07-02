Банки начали собирать биометрические данные клиентов

Они регистрируются в единой системе.

С 1 июля банки, работающие на российском рынке, приступили к сбору биометрических данных клиентов. Этот проект реализуется в рамках программы «Цифровая экономика РФ».

— Единая биометрическая система — это цифровая платформа, позволяющая удаленно идентифицировать человека по его индивидуальным характеристикам (изображение лица и слепок голоса). Регистрация и использование для клиентов является добровольным и бесплатным. Для действующих клиентов ВТБ весь процесс займет от трех до пяти минут, — уточняет пресс-служба банка ВТБ.

Первым продуктом Банка Хоум Кредит, который клиенты, зарегистрированные в системе, смогут оформить дистанционно является онлайн-кредит на покупку товара. В следующем году по этой системе будут доступны большинство продуктов и услуг банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Усы не помешают взять кредит — Начало работы с биометрическими данными банковских клиентов — важный шаг для развития всего финансового рынка. В перспективе новая система позволит любому жителю страны дистанционно открыть депозит, накопительный счет, оформить кредит или карту, — комментирует нововведение член правления ВТБ Владимир Верхошинский,.

Пока такая регистрация доступна в офисах банков, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге. Однако, пресс-службы сообщают, что в ближайшее время сдать биометрические данные можно будет и в подразделениях, работающих в регионах страны, а в 2019 банки планируют охватить цифровизацией все свои сети.

В сообщениях банков подчеркивается, что биометрическая регистрация позволит клиентам использовать финансовые услуги дистанционно из любой точки мира.

С 1 июля в России вступил в силу закон, наделяющий банки правом собирать биометрические данные клиентов для удаленной идентификации. Оператором Единой биометрической системы назначен «Ростелеком». Он обеспечивает сбор, обработку и хранение биометрических данных, а также проверку их соответствия первично сданным биометрическим образцам. Результаты проверки будут передаваться банкам для удаленной идентификации клиентов.

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