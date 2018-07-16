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Банки выдали новосибирскому бизнесу кредиты на 72 млрд рублей

  • 16/07/2018
Biznes

Это на 48% больше, чем компании МСП взяли за пять месяцев 2017 года.

Интерес возвращается?

В прошлом году деловая активность бизнеса находилась на низком уровне. По данным управляющего банковским бизнесом группы «Открытие» в Новосибирской области Ирины Демчук, прирост кредитов, выданных организациям за 2017 год по банковскому сектору России в целом, составил всего 0,2%. В 2018 спрос на кредитные ресурсы постепенно начал восстанавливаться. С января по май корпоративный кредитный портфель банков вырос на 5,6%, в Новосибирской области — на 10%.

Этот тренд зафиксировали все игроки рынка. В Сбербанке корреспонденту Infopro54 заявили, что интерес малого бизнеса к кредитованию растет, и с начала года объемы выдаваемых кредитов увеличиваются ежемесячно.

— По итогам первого полугодия в Новосибирске Сбербанком выдано 852 кредита на сумму около 2,4 млрд рублей. Для сравнения, в прошлом году за этот же период было выдано 606 займов на сумму 1,4 млрд рублей. Рост составил 170%, — сообщил заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Алексей Кузнецов. — Положительную динамику обеспечивают новые продукты и программы, которые внедряет банк.

Руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ по Новосибирской области Вячеслав Брюханов также наблюдает оживление спроса на рынке кредитования МСБ региона.

— Это подтверждает рост кредитного портфеля ВТБ в этом сегменте. За январь-июнь он увеличился почти на 13%. Мы растем быстрее рынка, — заявляет банкир.

Впрочем, ряд опрошенных участников обзора заявляет, что бизнес, как и в 2017 году, очень осторожно относится к оформлению новых обязательств. Заместитель начальника управления продаж и клиентских отношений в корпоративном бизнесе Банка Акцепт Оксана Евтушенко рассказывает, что за первое полугодие 2018 в банк поступило на 1,5% больше кредитных заявок, чем за аналогичный период 2017. За последний отчетный квартал 2018 года кредитный портфель МСП в банке вырос на 6,2%.

Начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса Банка «Левобережный» Елена Севостьянова также говорит об отсутствии резкого роста спроса на кредитование у представителей малого и среднего бизнеса.

— Многие компании стараются обходится собственными средствами. К кредитованию прибегают при наличии очень выгодных заказов/контрактов — далеко не все уверены в стабильном будущем. У многих компаний, желающих увеличивать свои кредитные портфели, нет залогового обеспечения для кредитования в банках, — перечисляет она.

Ирина Демчук связывает интерес заемщиков к кредитованию с тем, что в период экономической нестабильности очень много предприятий потеряли бизнес. Многие по-прежнему имеют плохое финансовое состояние, не соответствуют критериям и требованиям кредитования при оценке кредитных рисков со стороны банков.

— Если говорить о глобальных факторах, то санкционные вопросы также влияют на формирование политических рисков. В больше степени они касаются крупного бизнеса, но отражаются и на среднем с выручкой от 400 млн до 3 млрд рублей, — анализирует Демчук.

Она отмечает, что даже в торговле, которая преобладает в Новосибирской области, деловая активность до сих пор очень низкая. Объемы упали из-за снижения покупательского спроса. Практически у всех производственных предприятий за 2017 год также упала выручка — на 30-45%. Единичные контракты встречаются, но они несистемны.

— Мы наблюдаем ситуацию, что те производственные клиенты, которые ранее имели кредитные портфели в размере несколько сотен миллионов рублей, сейчас не выдерживают кредитную нагрузку в несколько десятков миллионов. У них нет необходимости иметь такой оборотный капитал, который они привлекали ранее, — говорит Демчук. — По части промышленных компаний на снижение спроса на оборотный капитал накладывается необходимость реструктуризации ранее взятых кредитов, так как у них упали объемы производства и выручка. Конечно, в такой ситуации банки делают все возможное, чтобы урегулировать проблемные задолженности, реструктурировать долги и с наименьшими потерями «выйти» из клиента.

Тем не менее, «средняя температура по больнице» в регионе довольно неплохая. По словам начальника Сибирского ГУ Банка России Николая Морева, в первые пять месяцев года в Новосибирской области банки выдали клиентам МСП 72 млрд рублей, что на 48% больше, чем в январе-мае прошлого года. В результате накопленный портфель кредитов МСП вырос на 10,7% — до 81 млрд рублей.

—Увеличились не только объемы кредитования, но и доля кредитов МСП в общем объеме задолженности юридических лиц: с января по май с 28% до 32%. Кредитную активность в этом сегменте поддерживает динамика ставок по кредитам для МСП: с прошлого декабря средневзвешенная ставка снизилась с 11,3% до 10,9% годовых, — поясняет Морев.

Региональный руководитель по малому бизнесу РЦ «Сибирский» АО «АЛЬФА-БАНК» Максим Куракулов полагает, что сейчас можно говорить о перераспределении спроса по кредитованию МСП внутри рынка: от банков, испытывающих проблемы, к работающим банкам.

— Наша динамика определяется нашими усилиями по продажам кредитования на рынке. Наши цели — рост кредитного портфеля в 2 раза относительно начала года, — добавляет он.

Борьба ужесточается

По словам Ирины Демчук, низкие темпы прироста портфеля юрлиц приводят к повышению конкуренции между банками за клиентов с хорошим финансовым состоянием, которых на рынке сегодня практически нет. Их приходится привлекать из других банков за счет перекредитования или рефинансирования займов.

— Это приводит к снижению процентных ставок. С одной стороны, для клиентов динамика положительная. С другой — сегодня ставки уже дошли до определенного уровня, ниже которого упасть не могут. Клиенты малого и среднего бизнеса сейчас могут получать займы по ставкам 9-10%. Это реальный уровень кредитования для данной категории заемщиков, — говорит Демчук.

Впрочем, она добавляет, что банки готовы идти и на более серьезное снижение ставок, но только при наличии хорошего залога и стабильного финансового состояния компании.

— Банки могут выдавать новые займы, если речь идет о качественных заемщиках со стабильным финансовым положением. Однако не все компании согласны повышать свою кредитную нагрузку. Они более обдуманно подходят к кредитованию, — рассуждает Елена Севостьянова. — Зачастую предприниматели готовы увеличивать нагрузку, если есть, например, интересный, экономически выгодный заказ/контракт или появилась подходящая недвижимость по выгодной цене.

Ирина Демчук также констатирует, что сегодня банки постоянно ведут диалог с новосибирскими предприятиями и компаниями в плане оценки их кредитоспособности и финансовой устойчивости. Однако по большому количеству заявок бизнес получает отказ, так как не может соответствовать требованиям оценки рисков, у них отсутствуют залоги.

— Клиентам сложно соответствовать жестким требованиям и получать займы на развитие бизнеса, — констатирует банкир.

Еще одна проблема, актуальная для сегодняшнего рынка, — дробление бизнеса на ИП, ООО для оптимизации налогов.

— Кредитному управлению банков всегда сложно консолидировать информацию о компаниях заемщика, чтобы определить его финансовое состояние, экономику клиентов и источники погашения займа, вычленить дублирующую дебиторскую и кредиторскую задолженность. На это иногда уходит до 3 месяцев, и этим же объясняются достаточно длительные сроки рассмотрения заявок, — поясняет Демчук.

По мнению Севостьяновой, компании готовы и стараются менять свои процессы вслед за изменениями законодательства, но не всегда это происходит своевременно, особенно это касается малого бизнеса. Максим Куракулов добавляет, что законодательство — это гора, которую никакой бизнес объехать не может и, естественно, приводит свою деятельность в соответствие. Другое дело, что малый бизнес может не выдерживать законодательной нагрузки и просто закрываться, как ответ на инициативы. Вместе с тем, малый бизнес достаточно «гибкий», и в этом его преимущество перед крупным — он может быстро перестроить процессы.

Инвесткредиты возвращаются

По словам опрошенных Infopro54 банкиров, основной целью кредитования по-прежнему остается пополнение оборотных средств. Однако новосибирские предприятия все чаще стали обращаться за приобретением офисных, складских, производственных помещений, необходимых для осуществления как текущей деятельности (перевод арендуемых площадей в собственные, так как зачастую платежи по аренде ненамного выше платежа по кредиту на приобретение недвижимости), так и для расширения бизнеса, открытия новых направлений.

— Цель рефинансирования не настолько востребована, как две другие вышеперечисленные цели, так как банки, в которых находятся кредитные портфели клиентов, не готовы терять качественных клиентов и сами идут на изменение условий, в том числе снижение процентных ставок, — говорит Елена Севостьянова.

Вячеслав Брюханов также фиксирует, что на фоне обновления и расширения производств у компаний растет спрос на инвесткредиты, который дополнительно поддерживается действующими государственными программами льготного кредитования.

— В 2018 году в рамках действующих госпрограмм ВТБ в Новосибирской области уже выдал порядка 190 млн рублей и заключил кредитные соглашения на выдачу еще 200 млн рублей, — уточняет он.

В Банке Акцепт заемщики также берут кредиты на инвестиционные цели, рефинансирование действующих кредитов организаций в сторонних банках (например, в том случае, когда есть необходимость увеличить кредитный портфель, но при этом уменьшить платеж, снизить процентную ставку и/или увеличить срок действующего кредита). Есть спрос на займы для приобретения коммерческой недвижимости по коммерческой ипотеке.

Если говорить о наиболее востребованных видах и целях кредитования, то здесь, по словам Ирины Демчук, существуют определенные нюансы. Сделки по клиентам и кредитам структурируются в зависимости от отраслевой принадлежности. Эта структура предопределяет выявление потребностей и фактических целей кредитования.

— Не всегда клиенты сегодня правильно определяют свои стратегические потребности и возможности, исходя из предлагаемых банковских кредитных продуктов, — рассуждает эксперт. — Например, если банк видит, что клиент занят в торговле и там не может быть инвестиционного продукта, а только простое кредитование через овердрафт или открытие возобновляемой кредитной линии (с учётом финансового цикла клиента), то он предлагает этот продукт. А клиент говорит, что он ему не нужен, так как он хочет купить недвижимость, сдать ее на 5 лет, хотя основная деятельность у него — торговля. Это несовпадение целевых установок и возможностей клиента — они не предопределяют правильное структурирование сделок. Банки на этом уже обжигались, так как неструктурированный актив часто выходит в проблемную зону или попадает в реструктуризацию.

Вячеслав Брюханов заявляет, что не отмечает тенденции к росту закредитованности предприятий. По его словам, сотрудники банка всегда внимательно анализируют кредито- и платежеспособность потенциального заемщика, рекомендуют им взвешенные решения и сбалансированный подход при оформлении новых кредитных обязательств.

— Безусловно, есть компании, которые готовы увеличивать свой кредитный портфель — в основном это компании среднего сегмента. Цели кредитования в данном случае — инвестиционный проект и, соответственно, получение длинных денег, — говорит Оксана Евтушенко. — Банки, со своей стороны, готовы поддерживать клиентов и выдавать новые кредиты в случаях, когда увеличивать кредитную нагрузку позволяет финансовое положение заемщика.

Николай Морев полагает, что в перспективе в регионе продолжится рост спроса на кредиты со стороны малого и среднего бизнеса.

— Для лучшего понимания ситуации в финансовом и реальном секторах экономики ЦБ проводит опросы банков и предприятий. Последние данные показывают, что банки прогнозируют в 3 квартале рост спроса на новые кредиты со стороны всех категорий заемщиков. Объем спроса оценивается банками на уровне 2 квартала. Такое мнение подтверждают и сами предприятия, — констатирует он. — 98% опрошенных нами предприятий, а их более 1600 по округу, подтвердили сохранение или увеличение текущей потребности в кредитах.

Интересно, что эксперты федеральных инвестиционных компаний считают, что пока рано говорить о восстановлении спроса на кредитные ресурсы со стороны бизнеса, так как на фоне роста портфеля идет увеличение просроченной задолженности.

Противоречивая стройка

Одним из самых актуальных вопросов в корпоративном сегменте сегодня является кредитование строительной отрасли. Алексей Кузнецов заявляет, что Сбербанк уже начал работать с застройщиками в новых условиях. Он предлагает проектное финансирование объектов жилого строительства с применением счетов эскроу и банковское сопровождение специального счета застройщика.

— Кредит с применением счетов эскроу от Сбербанка предусматривает финансирование до 85% бюджета проекта строительства жилого дома, при этом квартиры продаются по договорам долевого участия. Такой механизм обеспечивает надежную защиту средств покупателей и имеет ряд преимуществ для застройщиков. Схема реализации квартир с эскроу повышает доверие покупателей к объекту. Банк имеет возможность снижать процентную ставку по кредиту в зависимости от объема продаж квартир на этапе строительства и, соответственно, поступлений средств на счета эскроу. Застройщики могут финансировать свои проекты вне зависимости от объемов продаж и поступления средств дольщиков, так как на первоначальном этапе понятны источники финансирования и основной источник — это кредит в уполномоченном банке. При такой схеме исключаются ситуации, когда застройщик вынужден продавать квартиры с большой скидкой, чтобы продолжать финансировать строительство, — уверен Кузнецов.

Что касается банковского сопровождения специального счета застройщика, то он позволяет кредитной организации контролировать целевое расходование средств в рамках 214-ФЗ. Банкир напоминает, что с 1 июля 2018 года банковское сопровождение стало обязательным и по проектам, по которым получено разрешение на строительство до вступления поправок. На открытие специальных счетов застройщикам дается 2 месяца.

По словам Вячеслава Брюханова, в настоящий момент Банк ВТБ полностью готов к предоставлению услуги банковского сопровождения. Механизм обслуживания эскроу-счетов планируется к запуску в сентябре этого года, одновременно с кредитным продуктом, позволяющим финансировать застройщиков на период до ввода объекта в эксплуатацию.

— В целом в рамках проектного финансирования мы готовы кредитовать экономически интересные нам проекты в таких отраслях, как жилищное строительство, горнодобывающая, нефтехимическая и химическая промышленности, портовая и аэропортовая инфраструктуры, проекты ГЧП, — поясняет банкир.

Банк Акцепт в индивидуальных случаях также готов рассматривать возможность проектного финансирования.

Тем не менее эксперты отмечают, что во многих кредитных организациях на строительном сегменте пока установлены стоп-индикаторы. Для того чтобы банки пошли на этот рынок, они должны четко понимать, как будет формироваться задача кредитования отрасли и как строительные компании будут менять свои бизнес-процессы, стратегию работы.

— Мне, как специалисту, интересно посмотреть на изменения рынка после 1 июля. Вводных очень много. Пока большинство застройщиков Новосибирской области создали заделы для работы в рамках старого законодательства, и поэтому года два они будут работать инерционно. Но, на наш взгляд, через год отрасль почувствует большой дефицит ресурсов. Она не сможет использовать средства дольщиков, будет вынуждена переходить на эскроу-счета и поймет, что банки начнут оценивать все риски, — предупреждает Ирина Демчук. — Далее позиция будет формироваться рынком. Возможно, в строительство двинутся инвесторы с крупными суммами, которые будут забирать средства со своих вкладов. Банки не сразу пойдут на этот рынок, так как пока слишком много проблем с погашением уже накопившейся по отрасли задолженности, и им необходимо время, чтобы достойно выйти из этих проектов по отношению к ЦБ и инвесторами-дольщиками. На наш взгляд, после всех перемен строительная отрасль будет интересна банкам.

Ряд опрошенных Infopro54 банков заявили, что со строительными компаниями сегодня не работают.

Фото: баз- pixabay.com, остальные — предоставлены пресс-службами банков

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