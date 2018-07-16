Банкир Станислав Тишуров назначен врио заместителя губернатора

Он будет курировать развитие АПК, рациональное использование и сохранение природных, лесных и водных, ресурсов, вопросы экологии.

Врио губернатора Новосибирской области Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о назначении Станислава Тишурова на должность временно исполняющего обязанности заместителя губернатора с 16 июля, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Он будет курировать развитие агропромышленного комплекса, рациональное использование и сохранение природных, лесных и водных, ресурсов, вопросы экологии.

Станислав Александрович Тишуров родился 3 апреля 1978 года в поселке Черемушки города Саяногорска, Хакасия. В 2001 году закончил Новосибирский государственный технический университет по специальностям «инженер, электрические станции» и «экономист, финансы и кредит». Прошел трудовой путь от машиниста гидроагрегатов электротехнического цеха ООО «Саяно — Шушенская ГЭС» до директора Новосибирского филиала ОАО «Россельхозбанк». Женат, имеет двоих детей.

Фото: Юлия Данилова