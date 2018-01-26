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BELLA Sibir планирует производить в Новосибирске медицинскую и бытовую химию

  • 26/01/2018
net_9344

Объем инвестиций в производство польские инвесторы пока не озвучивают, но планируют его запустить до конца 2018 года.

— Недавно мы запустили в Новосибирске производство бумажных изделий, теперь мы решили его расширить за счет выпуска изделий из тонкой бумаги, — отметил на встрече с мэром Новосибирска президент правления польской группы компаний TZMO SA (Торуньское предприятие перевязочных материалов), основателем предприятия по производству гигиенических изделий ООО «Белла Сибирь» Ярослав Юзефович.

«Белла Сибирь» открывает в Новосибирске производство бумажных платочков

 Глава администрации Кировского района Новосибирска Андрей Гончаров уточнил, что в конце 2017 года на площадке была запущена новая линия. На сегодняшний день на предприятии работает 120 человек, оно уже вышло на производство в 4 смены.

— Раньше «Белла Сибирь» работала, как торгово-логистическая компания, которая осуществляла продажи своей продукции по всему Сибирскому федеральному округу. Сейчас в планах инвесторов — освоение Дальнего Востока и Средней Азии. В связи с этим встал вопрос о расширении производства, которое находится в Егорьевске под Москвой и часть было решено перенести на площадку в Новосибирск, — пояснил он.

В ходе визита польская делегация также объявила о планах по запуску в Новосибирске цеха по производству бытовой и медицинской дезинфицирующей химии. Пока он будет размещаться на той же площадке в Кировском районе, что и первое производство.

— Эта идея возникла, когда мы разговаривали с директорами новосибирских сетей и они высказали пожелание, чтобы наша продукция выпускалась для реализации в сибирских торговых компаниях и позиционировалась, как созданная в Сибири, — говорит Ярослав Юзефович.

В списке потенциальных партнеров производителя «Сибирский гигант», «Холидей» и ряд других крупных новосибирских компаний.

Объемы инвестиций в новый проект представители польской делегации не озвучили, отметив, что цифры находятся в процессе утверждения, но отметили, что запустить производство планируется в 2018 году, а после выхода на полную мощность на всех участках будет работать около 500 человек. По оценкам Андрея Гончарова, речь может идти об инвестициях в сумме около 200 млн руб.

Оборудование для нового цеха инвесторы будут закупать за рубежом, а все сырье, упаковку и т.д. для производства предметов гигиены, а также бытовой и медицинской химии закупать в России. У местных органов власти представители компании попросили поддержки для организации ж\д поставок продукции, в том числе в Европу, а также высказали заинтересованность в получении бюджетных субсидий, как крупный инвестпроект.

Объём инвестиций по проектам, получающим господдержку составил 4,9 млрд рублей

Директор ТZМО SA по Восточному рынку Беата Рогальска также пояснила, что компания планирует предложить местным больницам услуги по стерилизации материалов и подготовке наборов для хирургов для проведения определенных видов операций и процедур. В планах компании также организовать программы по обмену опытом между новосибирскими и польскими хирургами.

Производство бумажных изделий Bella №1 было открыто в феврале прошлого года. Инвестиционные вложения в проект составили 400 млн руб. Осуществлено строительство производственного здания, закуплены линии для производства носовых платков и гигиенических салфеток. Финансирование инвестиционного проекта проходило за счёт собственных средств компании.

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска

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