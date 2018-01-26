BELLA Sibir планирует производить в Новосибирске медицинскую и бытовую химию

Объем инвестиций в производство польские инвесторы пока не озвучивают, но планируют его запустить до конца 2018 года.

— Недавно мы запустили в Новосибирске производство бумажных изделий, теперь мы решили его расширить за счет выпуска изделий из тонкой бумаги, — отметил на встрече с мэром Новосибирска президент правления польской группы компаний TZMO SA (Торуньское предприятие перевязочных материалов), основателем предприятия по производству гигиенических изделий ООО «Белла Сибирь» Ярослав Юзефович.

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Глава администрации Кировского района Новосибирска Андрей Гончаров уточнил, что в конце 2017 года на площадке была запущена новая линия. На сегодняшний день на предприятии работает 120 человек, оно уже вышло на производство в 4 смены.

— Раньше «Белла Сибирь» работала, как торгово-логистическая компания, которая осуществляла продажи своей продукции по всему Сибирскому федеральному округу. Сейчас в планах инвесторов — освоение Дальнего Востока и Средней Азии. В связи с этим встал вопрос о расширении производства, которое находится в Егорьевске под Москвой и часть было решено перенести на площадку в Новосибирск, — пояснил он.

В ходе визита польская делегация также объявила о планах по запуску в Новосибирске цеха по производству бытовой и медицинской дезинфицирующей химии. Пока он будет размещаться на той же площадке в Кировском районе, что и первое производство.

— Эта идея возникла, когда мы разговаривали с директорами новосибирских сетей и они высказали пожелание, чтобы наша продукция выпускалась для реализации в сибирских торговых компаниях и позиционировалась, как созданная в Сибири, — говорит Ярослав Юзефович.

В списке потенциальных партнеров производителя «Сибирский гигант», «Холидей» и ряд других крупных новосибирских компаний.

Объемы инвестиций в новый проект представители польской делегации не озвучили, отметив, что цифры находятся в процессе утверждения, но отметили, что запустить производство планируется в 2018 году, а после выхода на полную мощность на всех участках будет работать около 500 человек. По оценкам Андрея Гончарова, речь может идти об инвестициях в сумме около 200 млн руб.

Оборудование для нового цеха инвесторы будут закупать за рубежом, а все сырье, упаковку и т.д. для производства предметов гигиены, а также бытовой и медицинской химии закупать в России. У местных органов власти представители компании попросили поддержки для организации ж\д поставок продукции, в том числе в Европу, а также высказали заинтересованность в получении бюджетных субсидий, как крупный инвестпроект.

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Директор ТZМО SA по Восточному рынку Беата Рогальска также пояснила, что компания планирует предложить местным больницам услуги по стерилизации материалов и подготовке наборов для хирургов для проведения определенных видов операций и процедур. В планах компании также организовать программы по обмену опытом между новосибирскими и польскими хирургами.

Производство бумажных изделий Bella №1 было открыто в феврале прошлого года. Инвестиционные вложения в проект составили 400 млн руб. Осуществлено строительство производственного здания, закуплены линии для производства носовых платков и гигиенических салфеток. Финансирование инвестиционного проекта проходило за счёт собственных средств компании.

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска