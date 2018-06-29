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Березовую рощу благоустраивают

  • 29/06/2018

Инвестиции в парк позволяют застройщикам повышать ценность своих объектов.

ООО ИК «Первая высота», оператор продаж «Дома на Березовой роще» установил лавочки в Березовой роще. Свою акцию компания привязала к 125-летию Новосибирска.

— Мы хотим, чтобы парк, который находится совсем близко от нашего строящегося дома, становился красивее и комфортнее. Это место, где отдыхают семьями будущие жильцы. И нам приятно, что, улучшая условия отдыха новосибирцев, мы делаем небольшое, но доброе дело, — комментирует генеральный директор ООО ИК «Первая высота» Ирина Капшанинова.

«Дом на Березовой роще» строится по улице Кошурникова, 20/2 стр., недалеко от пересечения с улицей Фрунзе и Гоголя (Дзержинский район). Объект относится к жилью «комфорт плюс»: четыре скоростных лифта, чистовая отделка квартир от застройщика, просторные планировки, система безопасности и наружная отделка дома декоративной качественной штукатуркой.

Кроме того, дом расположен в районе с развитой инфраструктурой: до станции метро «Березовая роща» всего три минуты пешком, до ТРК «Сибирский молл» — пять.

Интересная изюминка проекта: на верхнем, «клубном» этаже дома будут располагаться квартиры — хайфлэты. На этот этаж можно будет подняться на лифте только по специальной карте. Эти квартиры отличаются не только очень высокими потолками (5,6 м), но и французскими окнами и вторым светом. В один из десяти двухуровневых хайфлэтов можно попасть из коридора с отделкой, выполненной по специальному дизайн-проекту. Старт продаж хайфлетов начинается в июле 2018 года.

Оператор продаж «Дома на Березовой роще»

инвестиционная компания «Первая высота»:

тел. 8 (383) 3-672-672

ул. Крылова, 36, офис 41

ул. Кошурникова, 20/2 (стр.)

дом-на-березовой-роще.рф

Проектная декларация на сайте дом-на-березовой-роще.рф

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