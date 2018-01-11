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Businessjump

Безопасный бизнес 2018

  • 11/01/2018
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7 февраля в Новосибирске пройдет мультиотраслевая конференция для собственников и руководителей бизнеса «БЕЗОПАСНЫЙ БИЗНЕС-2018».

В рамках конференции эксперты совместно с собственниками и руководителями бизнеса подробно рассмотрят актуальные вопросы финансовой, информационной и юридической безопасности.

Требования к собственникам бизнеса в последнее время становятся все более жесткими, а автоматизация процессов в налоговых, таможенных и прочих контролирующих\надзорных органах приводит к тому, что деятельность предпринимателей становится все более прозрачной для государства. Эксперты расскажут участникам конференции как ориентироваться в изменениях законодательства, а также проанализируют наиболее актуальные для бизнеса темы:

 —Как выжить бизнесу в условиях 115-ФЗ и не попасть в «черный список»?

— Какую уголовную ответственность несет собственник и управленец бизнеса?

— Как законно оптимизировать налогообложение?

— Как вести себя при внезапных внеплановых проверках?

— Как вести себя в судах, при общении с представителями налоговой?

— Как обелить работу с контрагентами?

— Как уберечь свой бизнес от внутренних информационных утечек и DDOS-атак?

Место проведения: г. Новосибирск, ул. Каменская, 7. Отель DoubleTree by Hilton Hotel Novosibirsk. 7 февраля 2018 г. с 10-00 до 17-00

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

(в программе возможны незначительные изменения/дополнения)

9-30 — 10-00 Регистрация участников/приветственный кофе

10-00 — 13-00 Блок 1. Финансовая безопасность

Тема: Как выжить бизнесу в условиях 115-ФЗ. Как не попасть в «черный список». А если попали — как выбраться?

Тема: Взаимодействие финансовой структуры и клиента в рамках N 115-ФЗ. Как выбрать банк и минимизировать риски.

Тема: Законная оптимизация налогообложения и снижение страховых взносов. Инструменты для моделирования безопасных бизнес процессов.

Тема: Единая цифровая база контролирующих органов.

13-00 — 14-00 Обед

14-00 — 15-30 Блок 2. Информационная безопасность

Тема: Актуальные проблемы информационной безопасности, DDOS-атаки.

Тема: Защита от информационных внутренних утечек.

15-30 — 16-00 Кофе-пауза

16-00 — 17-00 Блок 3. Юридическая безопасность

Тема: Правила конкуренции в бизнесе: если антимонопольная служба подозревает сговор?

Тема: Как вести себя при внеплановых внезапных проверках правоохранительными и регулирующими органами.

Тема: Практика судебных заседаний — как отстоять свой бизнес, деньги и свободу.

СТОИМОСТЬ БИЛЕТА

  • 3500 руб. с 11 по 26 января
  • 4500 руб. с 27 января по 6 февраля
  • 5000 руб. в день мероприятия.

Количество мест ограничено.

Организатор: информационно-аналитический порта Infopro54.ru

По вопросам партнерства и участия обращайтесь:

Руководитель event направления Сергунина Елена

Тел: 8-952-901-90-52, helena2chicago@mail.ru

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