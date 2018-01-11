7 февраля в Новосибирске пройдет мультиотраслевая конференция для собственников и руководителей бизнеса «БЕЗОПАСНЫЙ БИЗНЕС-2018».
В рамках конференции эксперты совместно с собственниками и руководителями бизнеса подробно рассмотрят актуальные вопросы финансовой, информационной и юридической безопасности.
Требования к собственникам бизнеса в последнее время становятся все более жесткими, а автоматизация процессов в налоговых, таможенных и прочих контролирующих\надзорных органах приводит к тому, что деятельность предпринимателей становится все более прозрачной для государства. Эксперты расскажут участникам конференции как ориентироваться в изменениях законодательства, а также проанализируют наиболее актуальные для бизнеса темы:
—Как выжить бизнесу в условиях 115-ФЗ и не попасть в «черный список»?
— Какую уголовную ответственность несет собственник и управленец бизнеса?
— Как законно оптимизировать налогообложение?
— Как вести себя при внезапных внеплановых проверках?
— Как вести себя в судах, при общении с представителями налоговой?
— Как обелить работу с контрагентами?
— Как уберечь свой бизнес от внутренних информационных утечек и DDOS-атак?
Место проведения: г. Новосибирск, ул. Каменская, 7. Отель DoubleTree by Hilton Hotel Novosibirsk. 7 февраля 2018 г. с 10-00 до 17-00
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
(в программе возможны незначительные изменения/дополнения)
9-30 — 10-00 Регистрация участников/приветственный кофе
10-00 — 13-00 Блок 1. Финансовая безопасность
Тема: Как выжить бизнесу в условиях 115-ФЗ. Как не попасть в «черный список». А если попали — как выбраться?
Тема: Взаимодействие финансовой структуры и клиента в рамках N 115-ФЗ. Как выбрать банк и минимизировать риски.
Тема: Законная оптимизация налогообложения и снижение страховых взносов. Инструменты для моделирования безопасных бизнес процессов.
Тема: Единая цифровая база контролирующих органов.
13-00 — 14-00 Обед
14-00 — 15-30 Блок 2. Информационная безопасность
Тема: Актуальные проблемы информационной безопасности, DDOS-атаки.
Тема: Защита от информационных внутренних утечек.
15-30 — 16-00 Кофе-пауза
16-00 — 17-00 Блок 3. Юридическая безопасность
Тема: Правила конкуренции в бизнесе: если антимонопольная служба подозревает сговор?
Тема: Как вести себя при внеплановых внезапных проверках правоохранительными и регулирующими органами.
Тема: Практика судебных заседаний — как отстоять свой бизнес, деньги и свободу.
СТОИМОСТЬ БИЛЕТА
Количество мест ограничено.
Организатор: информационно-аналитический порта Infopro54.ru
По вопросам партнерства и участия обращайтесь:
Руководитель event направления Сергунина Елена
Тел: 8-952-901-90-52, helena2chicago@mail.ru
Популярное с сайта