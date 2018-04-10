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Бинбанк увеличил число поставщиков услуг в интернет- и мобильном банке до 15 тысяч

  • 10/04/2018

Это в восемь раз больше, чем полгода назад.

Количество поставщиков услуг в интернет-банке и мобильном приложении Бинбанк online 2.0 достигло 15 тысяч, увеличившись за полгода почти в 8 раз. Таких результатов удалось достичь за счет подключения новых партнеров в категориях ЖКХ и образовательных услуг, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

— Мы значительно увеличили не только число поставщиков, но и количество операций через дистанционные сервисы: за полгода объем транзакций в категории ЖКХ и образование через интернет- и мобильный банк вырос в 2 раза. Мы видим, что данные категории, наряду с оплатой сотовой связи и интернета, наиболее востребованы нашими клиентами. Мы продолжим и дальше расширять число партнеров и поставщиков услуг в дистанционных каналах, приоритетом для нас станет прямое подключение компаний, которое позволит клиентам видеть и оплачивать задолженности за услуги в режиме реального времени, — прокомментировал Антон Моисеев, руководитель направления развития платежных сервисов Бинбанка.

Среди доступных к оплате услуг без комиссии в дистанционных каналах Бинбанка — сотовая связь, ТВ, интернет, ЖКХ, оплата детских садов и школ, интернет-игр, а также проверка и оплата налоговых задолженностей и штрафов.

Чтобы получать информацию о налогах и штрафах, достаточно сохранить в системе ИНН и номер водительского удостоверения или свидетельства о регистрации автомобиля. Число задолженностей будет видно на главной странице интернет-банка или мобильного приложения. Сервис также позволяет следить за начислениями по ЖКХ, в том числе при помощи номера лицевого счета, и оплачивать счета, не дожидаясь квитанций.

На текущий момент в интернет-банке и мобильном приложении Бинбанка можно осуществлять платежи в адрес всех российских региональных и муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства. Для совершения платежа нет необходимости знать все реквизиты получателя, достаточно ввести в разделе «Коммунальные услуги» название компании или ее ИНН. Совершать платежи в адрес более чем 4 тысяч детских садов, школ и других образовательных учреждений можно также при помощи ИНН. Кроме того, оплачивать услуги столичных и подмосковных образовательных учреждений можно по СНИЛС, УИН, паспорту и свидетельству о рождении ребенка.

Фото: пресс-служба банка

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