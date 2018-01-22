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Биотехнопарк Кольцово займется исследованием сильнодействующих лекарственных препаратов

  • 22/01/2018
лаборатория

Следующей зоной расширения для испытательного лабораторного центра станут токсикологические исследования.

Испытательный лабораторный центр АО «УК «Биотехнопарк» получил лицензию министерства здравоохранения Новосибирской области и Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на осуществление деятельности, связанной с испытаниями и экспертизой наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Для получения лицензии персонал испытательного лабораторного центра прошел обучение, а для хранения и работы с наркотическими средствами было выделено специальное помещение на территории Биотехнопарка, сообщили в пресс-службе компании.

По словам директора центра сертификации и проведения доклинических и клинических исследований Биотехнопарка Кольцово Елены Гутовой, получение лицензии открывает перед лабораторией новые горизонты работ по исследованию различных сильнодействующих лекарственных препаратов, а также при необходимости – и самих сильнодействующих веществ. По ее словам, следующей зоной расширения для испытательного лабораторного центра станут токсикологические исследования, которые для производителей доступны только в Москве.

Испытательный лабораторный центр Биотехнопарка Кольцово не имеет аналогов по набору оборудования и зоне аккредитации.  В его состав входят современные химико-аналитическая и микробиологическая лаборатории.  В уже существующую зону аккредитации ИЛЦ входят исследования лекарственных средств (субстанций), лекарственных средств для инъекций, сухих лекарственных форм для инъекций, глазных капель, растворов для внутреннего и наружного применения, аэрозолей, таблеток и драже, капсул (микрокапсул), саше, суппозиториев, мазей (кремы, гели, линименты, пасты),  лекарственного растительного сырья и сборов,  настоев и эликсиров,  экстрактов, гомеопатических препаратов, препаратов крови человека, иммунобиологических лекарственных средств, биологически активных добавок к пище, парфюмерно-косметической продукции.

Фото: ibbl

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