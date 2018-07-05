«Биотехнопарк» отказался от иска к КСП Новосибирской области

Арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по делу.

Управляющая компания Биотехнопарка отозвала иск к Контрольно-счетной палате Новосибирской области из-за 21 млн руб. субсидий, которые научное предприятие обязали вернуть в бюджет региона, говорится в определении арбитражного суда Новосибирской области.

— Принять отказ акционерного общества «Управляющая компания «Научно-технологический парк в сфере биотехнологий» от заявленных требований, производство по делу прекратить, — говорится в документе.

О том, что принадлежащая области управляющая компания «Биотехнопарка» подала в суд на региональную Контрольно-счетную палату, стало известно в начале мая. УК «Биотехнопарк» требовала признать незаконным решение аудиторов по итогам проверки эффективности использования средств облбюджета.

Фото: пресс-служба УК «Биотехнопарк»