Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
01_Сюжет дня
02_Главные новости
Uncategorized
Авто
Агропром
Банки
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
НКБизнес
НКВЭД
НКСоциальное предпринимательство
НКТехнологии
НКФинансы
НКЭкономика
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Рынки
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Страхование
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

«Биотехнопарк» отказался от иска к КСП Новосибирской области

  • 05/07/2018
biotehnopark

Арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по делу.

Управляющая компания Биотехнопарка отозвала иск к Контрольно-счетной палате Новосибирской области из-за 21 млн руб. субсидий, которые научное предприятие обязали вернуть в бюджет региона, говорится в определении арбитражного суда Новосибирской области.

— Принять отказ акционерного общества «Управляющая компания «Научно-технологический парк в сфере биотехнологий» от заявленных требований, производство по делу прекратить, — говорится в документе.

О том, что принадлежащая области управляющая компания «Биотехнопарка» подала в суд на региональную Контрольно-счетную палату, стало известно в начале мая. УК «Биотехнопарк» требовала признать незаконным решение аудиторов по итогам проверки эффективности использования средств облбюджета.

Фото: пресс-служба УК «Биотехнопарк»

Читайте также:

Популярное с сайта

Технологический запуск НФС в Куйбышеве будет завершён до конца 2018 года

05/07/2018
В настоящее время станция действует в режиме пуско-наладки.

В Ростуризме создали оперативный штаб из-за ситуации с «Натали Турс» и DSBW

05/07/2018
Также организована работа горячей линии, по которой клиенты проблемных туроператоров могут получить консультации.

«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» направит на выплату дивидендов 1,4 млн рублей

05/07/2018
Выплаты на одну акцию составят 124 рубля.

Мнение

«Лучше остаться в памяти новосибирцев хорошим депутатом, чем плохим мэром»

Все материалы

Потенциальные резиденты изучают ТОСЭР

05/07/2018

Лучше всех управленческим учетом владеют таксисты и ритейлеры

05/07/2018

Мелкие грузоперевозчики могут «попасть» на крупные суммы

04/07/2018

Минтранс РФ поддерживает новосибирский проект «Городская электричка»

04/07/2018

В Новосибирске состоялась третья бизнес-площадка по финансам

04/07/2018

4G-интернет МТС в Новосибирской области ускорился втрое

04/07/2018

Сбербанк запустил новые продукты для застройщиков

04/07/2018

ЦФТ разработает решения для транспорта и ЖКХ в масштабе России

04/07/2018

«Сибирский Антрацит» — лауреат конкурса «За успешное развитие бизнеса в Сибири»

04/07/2018

Банк Акцепт открывает счета юрлицам и индивидуальным предпринимателям — БЕСПЛАТНО!

04/07/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag

 

×