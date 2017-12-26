Бизнес и стройка пошли в банк

А госсектор предпочел сократить объем коммерческих займов.

— За 2017 год корпоративный кредитный портфель Сибирского Сбербанка вырос на 5%, а в абсолютном выражении на 20 млрд руб. В Новосибирской области кредитный портфель снизился на 3 млрд. При этом на сегменте крупный и средний бизнес портфель вырос на 1,5 млрд руб (+4% до 31,4 млрд руб), в малом бизнесе — на 1,6 млрд (+43,7% до 2,3 млрд), а задолженность госсектора перед банком за год снизилась на 1,6 млрд руб (-30% до 14 млрд руб), — заявил на онлайн пресс-конференции зампредседателя Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» Алексей Барышев.

В зону ответственности банка входит 8 регионов Сибирского федерального округа: Новосибирская, Томская и Кемеровская области, Красноярский и Алтайский края, Республики Алтай, Хакассия и Тыва.

В целом в регионе присутствия банк выдал компаниям малого бизнеса 27 млрд рублей кредитов, в 2016 году — 16 млрд. Количество выданных займов выросло на 60% до 11 тыс штук.

— Около 60% кредитов выдаваемых малому бизнесу шло на пополнение оборотных средств и около 40% на инвестиционные цели. К ним относится приобретение техники, оборудования и объектов недвижимости. В минувшем году доля инвестзаймов у этой категории клиентов существенно выросла, — констатировал Барышев.

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Существенный рост активности показал сегмент строительства жилья. В 2017 году мы профинансировали 58 таких проектов. В лидерах компании Красноярска, Новосибирска и Томска. Общая сумма открытого на застройщиков финансирования составила 21,5 млрд руб.

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Среди крупнейших проектов, которые реализовывались в регионах округа при помощи средств Сбербанка Алексей Барышев назвал красноярские ГК «Агросибком» (строительство и реконструкция ферм КРС и приобретение племенного стада), ООО «Ярск» (ТМ «Дымов», реконструкция производства колбас), ООО «Агродеталь» (реконструкция АЗС и сети магазинов «25 часов»). В Новосибирске это тепличный комбинат ООО «Сады гиганта» в Березовском сельсовете, в Томске — обновление основных средств и приобретение подвижного состава ЗАО «Сибирский центр логистики» и финансирование строительства школы на 1100 мест. В Кемерово инвестактивность была связана с обновлением основных средств на шахтах, а также приобретением спецтехники. На Алтае средства привлекались на восстановление производства на свиноводческом комплексе ООО «Альтаир-Агро» и реконструкцию молокоперерабатывающего завода ООО «Алтайская буренка».

— Нельзя сказать, что кризис закончился, но мы отмечаем существенное увеличение инвестактивности. Это хороший сигнал. Значит экономика восстанавливается, — считает банкир.

Что касается снижения портфеля госсектора то по словам спикера, многие регионы взяли курс на снижение долговой нагрузки бюджетов и на территориях постепенно улучшается доходная база, часть госзаемщиков переходят на более дешевые бюджетные кредиты и облигации. В 2017 году на публичный рынок ценных бумаг вышли почти все заемщики госсектора округа.

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За год объем просрочки юрлиц в Сибирском банке уменьшился, но не значительно и составил около 3% от кредитного портфеля. Более существенно снизилась просроченная задолженность у компаний Кемеровской области и Алтайского края, в Новосибирске — практически не изменилась. Возникновения новых крупных дефолтов в банке не ожидают.

Пассивы корпоративного сегмента в Сибирском Сбербанке — остатки на расчетных и прочих счетах — за год выросли на 20%.

К приоритетам развития в корпоративном кредитовании в 2018 году Алексей Барышев отнес рост активности в предоставлении займов малому бизнесу.

— Мы прогнозируем рост объема выдаваемых малому бизнесу кредитов на 20%. Второй приоритет — финансирование строительства жилья. Третий — финансирование инвестпроектов, — прогнозирует Барышев. — В целом в 2018 году мы ожидаем рост кредитного корпоративного портфеля на 10%, за исключением кредитования субъектов федерации и муниципалитетов. Здесь, скорее всего, сохранится тренд на снижение. Также ожидаем сохранения тенденции и по снижению ставок на кредитование.

Фото: пресс-служба Сибирского Сбербанка

Юлия Данилова