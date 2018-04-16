Бизнес ориентируется на звезды

В бизнес-среде растет интерес к астрологии. Многие компании не заключают новые сделки и не подписывают договоры в неблагоприятное, с точки зрения расположения звезд и планет, время. Эту ситуацию комментирует практикующий астролог со стажем более 20 лет, руководитель Сибирской Академии Живой Астрологии «Солярис» Елена Голубева.

— Елена, наблюдаете ли вы рост интереса предпринимателей к астрологии? С чем это связано?

— Интерес к астрологии менялся неоднократно, но никогда не угасал полностью. Представители разных сословий обращались к астрологам во все века. За последние 20-25 лет, когда я сама влилась в ряды увлеченных этой наукой, интерес к ней довольно сильно вырос. Наши люди очень наблюдательны, и многие стали замечать, что предсказания астрологов работают, сбываются и приносят конкретный результат. Предприниматели стали понимать пользу привлечения в штат хорошего астролога, либо заключения с ним договора на аутсорсинге.

— Эта тенденция актуальна только для Новосибирска или в целом для России?

— Это общероссийский тренд, Новосибирск даже немного отстает в его развитии. Последний кризис заставил многих руководителей компаний искать выход из сложной экономической ситуации. Если еще 10 лет назад к астрологам, в большей степени, обращались по личным вопросам, то сейчас к нам все чаще приходят руководители компаний, которые задают вопросы, связанные с бизнесом. Астрологи работают в сфере купли-продажи недвижимости, в банках и страховых компаниях. На Западе такая практика уже давно стала нормой. Не так давно даже в аргентинской больнице официально стал работать профессиональный астролог — Клаудия Рико. Она разработала предложение для больницы еще в октябре 2015 года и получила согласие. Теперь семинар по астрологии в госпитале Пировано — официальное дополнение к обычной терапии. У нас в России до больниц дело не дошло, но частные предприятия и бизнесмены активно пользуются услугами астрологов.

— В каких случаях предприниматели обращаются к астрологам?

— Чаще всего бизнесменов волнует: когда лучше заключить сделку, подписать важный документ, когда стоит вкладывать средства в развитие и расширение компании, а когда стоит переждать, чтобы избежать потерь. Обращаются при поиске своей ниши, интересуются сроками: когда лучше начать свое дело. Многих интересуют вопросы партнерства в бизнесе и подбора новых кадров. Особенно сильно руководители усвоили влияние на бизнес-процессы ретроградного Меркурия. В этот период начинать новые проекты и подписывать соглашения, договоры неблагоприятно.

— Можно ли привести примеры результативности таких обращений, консультаций?

— Результативность появляется, когда выстраиваются доверительные отношения. У меня в практике был интересный случай, когда недоверчивый бизнесмен, руководитель одного предприятия по спецтехнике, получил урок ретроградного Марса. Он решил пополнить ассортимент продукции, подобрал ряд позиций для покупки. Астрологическая картина предполагаемой сделки была благоприятной до определенного дня, о котором он был оповещен. Клиент совершил покупку, но через пару недель решил докупить навесное оборудование, а период для этого наступил неблагоприятный: Марс — планета, отвечающая за его бизнес, за спецтехнику, — начала ретроградное движение. Клиент решил, что это не существенно, т.к. Меркурий был директным и, не согласовав это со мной, совершил вторую покупку. Товар доставили быстро, чему он был очень рад. Но когда через пару месяцев это оборудование запустили в эксплуатацию, оказалось, что оно криво режет траншеи. Собрался весь штат работников, они с удивлением снимали процесс на видео и не понимали, как такое возможно. Мой клиент вспомнил, что эту покупку он совершил, когда Марс был ретроградный, и запомнил его влияние навсегда. Оборудование вернули, так как это был заводской брак, обменяли на другое, но было потеряно время и сорвана работа, которую он не успел выполнить в срок. Теперь мой клиент больше доверяет астрологическому влиянию на бизнес, прислушивается к советам, его компания расширилась, он открыл новое направление.

В моем «портфеле» много примеров, когда консультации помогали клиентам успешно открывать компании. Они работают уже много лет, но называть их некорректно, так как это приватная информация. Некоторым бизнес-леди Новосибирска я помогала подобрать помещение по Васту (индийский аналог фэн-шуй — ред.) и рекомендовала перестановку. Некоторые предприниматели заказывают мне ежегодный прогноз, говорят, что руководствуются им в течении года и это им очень помогает в работе. В прогнозе я пишу не только о бизнесе, но и о том, какую внутреннюю работу необходимо проводить клиенту над самим собой. В моей практике есть примеры, когда с помощью моих консультаций удачно совершались сделки по покупке коммерческой недвижимости, решались вопросы раздела бизнеса, при этом каждое предприятие потом спокойно развивалось как самостоятельный проект. Были случаи, когда я не рекомендовала клиентам открывать свой бизнес, поясняя, что им лучше работать по найму — и через 1,5 года клиент был очень благодарен за этот совет. Для ряда клиентов я подбирала удачное время для деловых командировок, когда многие вопросы решались гораздо легче.

Конечно, я не буду утверждать, что астрология — это панацея от всех бед, но она дает хорошие подсказки для развития бизнеса и личностного роста самого предпринимателя.

— Много ли сейчас на рынке астрологов, которые работают с бизнесом? Как вы оцениваете конкуренцию?

— Я всегда говорила и сейчас повторю, что в пространстве любви нет конкуренции. Все зависит от внутренней мотивации, от того, на что вы настроены. Если это деньги и власть, то вы будете конкурировать, а если задача помогать другим, поднять их бизнес, опираясь на знания астрологии, и эта деятельность дает вам возможность обеспечивать себя, то все будут удовлетворены.

Предложений услуг астролога на рынке довольно много, особенно в социальных сетях. Проблема не в том, что многие интересуются астрологией и изучают ее, а в том, что многие, изучая астрологию, считают, что они могут использовать полученные знания для обогащения, а не для собственного развития. Вот и получается, что, вдохновившись открывшимися знаниями, многие «молодые» астрологи начинают указывать дорогу другому, не утвердившись в своем Пути.

Если мы научились готовить щи, это не значит, что обязательно должны работать в ресторане поваром, вполне возможно, что этот навык нам нужен, чтобы накормить свою семью и себя. Не у каждого предназначение быть поваром, но готовить мы должны научиться. Так и с астрологией! Сегодня важно получить астрологическую грамотность, но не всем суждено быть профессиональными астрологами.

— Есть ли случаи мошенничества? Как можно отличить профессионала от мошенника?

— Я бы сказала, что речь может идти не о мошенничестве, а скорее об отсутствии профессионализма. Как и в любой профессиональной сфере, так и в астрологии есть случайные люди.

Хотя единичные случаи мошенничества можно привести. Недавний случай связан с известным астрологом Александром Зараевым. 4 сентября 2017 года Хамовнический суд Москвы приговорил его к трем годам лишения свободы за мошенничество с квартирами пожилой москвички, которая была его клиенткой. Свою известность Зараев получил еще в далекие 1990-е годы — и с тех пор считался едва ли не главным российским астрологом.

На мой взгляд, астролог, консультирующий других людей, должен, безусловно, соблюдать профессиональную этику! Он должен применять полученные знания прежде всего к себе и выстроить свою жизнь в соответствии с Космическими Законами и своей Эволюционной Задачей. Он должен постоянно самосовершенствоваться духовно и профессионально, изучать астрологию, космологию, психохимию, астрономию и многие другие науки, развиваться внутренне и быть «Учеником» по жизни.

Если перед вами астролог, который считает, что он всего достиг и его мнение единственно верное, если он дает вам советы как жить, хотя сам не разобрался в своей жизни, то стоит насторожиться.

У профессионала астрология — это образ жизни, а у мошенника — это способ заработка. Астролог-профессионал живет по Космическим законам, осознавая свою взаимосвязь со всем мирозданием, мошенник живет автономно, по принципу — это моя работа.

Рекомендую посмотреть на стаж консультирования, он может рассказать об опыте астролога. Хотя и это не всегда показатель профессионализма, так как можно консультировать раз в месяц, а можно каждый день. Узнайте, занимается ли астролог, к которому вы хотите обратиться, другой деятельностью. Тот, кто занимается астрологией по призванию Космоса, не работает где-то еще на стороне. Общайтесь с астрологом и слушайте свое сердце: если есть резонанс — значит ваш.

— Есть ли в вашем бизнесе организации, которые отслеживают чистоту рынка?

— В нашей стране нет такой структуры. Но те астрологические организации, которые обучают людей этой науке, должны иметь образовательную лицензию, которую выдает Министерство образования науки и инновационной политики города Новосибирска.

— Как формируется стоимость ваших услуг?

— Она формируется из затрат времени на работу и сложности ситуации клиента. В большей степени есть фиксированные цены на услуги. Могу привести некоторые примеры цен по Новосибирску. Консультация по натальной карте у профессионального астролога со стажем стоит от 4000–15000 рублей за час, но полноценная консультация длится 1,5–2 часа — тогда стоимость составляет 7000–20000 рублей. Совместимость пары и подбор благоприятного времени для создания семьи — от 5000–15000 рублей. Бизнес-консультирование — 10000–20 000 рублей. VIP-сопровождение бизнеса в виде месячного абонемента от 50000–80000 рублей. Прогноз на год стоит от 7000–10000 рублей. Как правило, у астрологов с малым стажем и опытом работы цены ниже примерно на 50%.

Фото: из личных архивов