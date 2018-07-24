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Бизнес столкнулся с проблемой перенасыщения данными

  • 24/07/2018
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К таким выводам пришли эксперты Experian.

Согласно ранее опубликованному прогнозу Experian, к 2025 г. общемировой объем информации превысит 163 зеттабайт (трлн Гб). Однако, как показало новое исследование, большой объем информации не идет на пользу компаниям: они по-прежнему не достигли полного понимания клиентов, говорится в сообщении компании.

Компании осознают ценность данных и важность глубокого понимания клиентов. Так, Исследование Experian показало, что, например, четыре из пяти британских компаний (83%) считают данные неотъемлемой частью формирования бизнес-стратегии, 81% респондентов полагаются на них при принятии ключевых решений, 65% компаний считают основным приоритетом улучшение знаний о клиентах.

Однако, несмотря на доступность немыслимого ранее объема информации, только каждая пятая компания (19%) уверена, что раскрывает весь потенциал имеющихся в ее распоряжении данных.

Компании понимают, что удовлетворенность клиента может стать для них одним из ключевых конкурентных преимуществ. 60% опрошенных отметили, что удовлетворенность клиента в ближайшие 3 года будет основным критерием дифференциации. 50% респондентов считают, что для обеспечения удовлетворенности необходимо иметь полное представление о клиенте.

— Компании действительно страдают от информационной перенасыщенности. Сегодня существует гораздо больше способов взаимодействия между компанией и клиентом, чем раньше, но проблемой является недостаточное понимание того, как извлекать из таких данных ценные знания, — говорит Лариса Горбенко, директор по маркетингу Experian в России и странах СНГ. — В контексте постоянно растущего объема данных, пожалуй, более правильно думать о том, как инвестиции в передовые технологии и аналитику могут помочь перейти от традиционного «единого представления о клиенте» к «универсальному представлению о клиенте», что обеспечит более глубокое и полноценное понимание рынка и потребителей и позволит разработать для них наиболее привлекательные предложения.

Эксперты выделяют среди ключевых факторов, мешающих компаниям получить полное представление о клиентах: разнообразие информации (35 %), слишком много разрозненных источников данных (35 %), большой объем информации (33 %), а также отсутствие стандартизации данных (30 %).

Фото: pixabay.com, автор- geralt

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