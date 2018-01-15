Бизнес-завтрак «Перспективы и проблемы развития строительной отрасли»

Дата проведения 31 января 2018 года, начало в 10-00.

Локация: г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 21, LETO-KAFE

Начало делового сезона информационно-аналитический портал INFOPRO54 открывает бизнес-завтраком для представителей строительной и банковской отраслей.

Мы приглашаем собственников и топ менеджеров компаний для обсуждения актуальных вопросов строительного рынка.

С 1 января 2018 года начали действовать новые правила в сфере долевого строительства. Все принятые изменения в 214-ФЗ направленны на минимизацию рисков граждан. Как отразятся на рынке данные изменения, каковы перспективы и тенденции развития рынка в предложенных условиях.

По итогам встречи на портале infopro54.ru выйдет развернутый информационный материал.

Модератор: Лариса Гильмутдинова, член общественного совета Госстройнадзора

Со модератор: Юлия Данилова, главный редактор портала INFOPRO54

Вопросы для обсуждения:

Переход от ДДУ к проектному финансированию. С какими проблемами столкнуться застройщики? Есть ли варианты их решения?

Работа с эскроу-счетами. Текущее состояние и перспективы.

Уход застройщиков в ЖСК. Как скажется на рынке?

Новые законопроекты о внесении изменений в законодательство о долевом строительстве и привлечении к административной ответственности. Содержание и перспективы их реализации.

Участие в данном мероприятии прекрасная возможность встретиться и обсудить с партнерами и коллегами по рынку изменения, обозначить актуальные вопросы, обменяться идеями и опытом, актуализировать горячие вопросы через публикацию в СМИ (все комментарии и высказывания будут согласованны с каждым участником).

По вопросам участия обращайтесь

Татьяна Краснова, коммерческий директор

(383) 286-53-93, 8-913-007-53-93

infopro54@mail.ru