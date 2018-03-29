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Более 10 чартерных направлений предложит Толмачёво в летний сезон

  • 29/03/2018
толмачево

Кроме того, впервые появляются регулярные рейсы на направлениях, которые раньше считались исключительно чартерными.

В летнем сезоне аэропорт Толмачёво предложит своим пассажирам обновлённое расписание, включающее в себя и разнообразную чартерную программу, сообщили в пресс-службе аэропорта.

На турецком направлении, как одном из самых популярных туристических маршрутов летнего периода, будут выполнять рейсы сразу несколько авиакомпаний. С конца апреля возобновляет традиционный рейс в Анталью Pegasus Airlines, также будут выполнять полёты с частотой три рейса в неделю авиакомпании AZUR air и Royal Flight. Впервые на данном направлении авиакомпания «Россия» будет обслуживать рейсы на воздушных судах Boeing 747 (с начала июня, дважды в неделю). Даламан станет новым направлением летней чартерной программы из Новосибирска в Турцию, рейсы планирует выполнять авиакомпания AZUR air с конца мая с частотой один раз в 10 дней.

Авиакомпания NordStar продолжит выполнение рейсов в Санью (Китай) с частотой два раза в неделю. В предстоящем летнем сезоне полёты в Нячанг (Камрань, Вьетнам) продолжит AZUR air 1 – 2 раза в неделю. По этому маршруту также будут выполнять рейсы авиакомпании Royal Flight и «Икар» (Pegas Fly). Royal Flight планирует в летнем периоде продолжать выполнение рейсов в Фукуок с частотой один раз в 10 дней.

На тайском направлении до конца апреля трижды в неделю рейсы в Пхукет будет осуществлять авиакомпания Nord Wind. С мая полёты начнёт выполнять авиакомпания «Икар» (Pegas Fly) с частотой один раз в две недели, а также авиакомпания AZUR air. Рейсы в Утапао планируют выполнять один раз в две недели AZUR air и Royal Flight.

В Ларнаку (Кипр) рейсы дважды в неделю планирует выполнять авиакомпания «Россия». В Ираклион (Греция) будут осуществлять полёты авиакомпании «Икар» (Pegas Fly) и Nord Wind. Новый рейс в Хаммамет (Тунис) с конца апреля откроет AZUR air. С конца мая Ellinair возобновит свой традиционный летний рейс в Салоники (Греция) с частотой один раз в неделю.

Авиакомпании будут выполнять рейсы по туристическим программам туроператоров ANEX Tour, Coral Travel, TEZ Tour, «Библио Глобус», «Пегас Туристик» и «Русь-Тур». Стоит отметить появление на рынке чартерных перевозок из Новосибирска нового туроператора — международного туристического холдинга TUI Group в лице компании TUI RUSSIA&CIS, который предложит авиапутешественникам туры по направлениям в Анталью и Ларнаку.

В этом году впервые появляются регулярные рейсы на направлениях, которые раньше считались исключительно чартерными. С 1 мая S7 Airlines открывает еженедельные рейсы в Ларнаку. Также в числе регулярных рейсов авиакомпании по туристическим направлениям из Новосибирска — Бангкок и Дубай.

Фото: Ростислав Нетисов

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