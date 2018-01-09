Более 13 тысяч семей региона воспользовались средствами областного семейного капитала

Подавляющее большинство семей направили средства на улучшение жилищных условий.

Количество граждан, получивших сертификат на областной семейный капитал, начиная с 01.01.2012, ежемесячно увеличивается, и по состоянию на сегодняшний день составляет 24 825, сообщили в пресс-службе министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Отмечается, что количество граждан, распорядившихся средствами областного семейного капитала в 2017 году, составляет 13 094 человека, из них: на улучшение жилищных условий — 8 124, на приобретение автотранспорта — 4 386, на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для сельскохозяйственного производства — 34, на обучение — 540, на социальную адаптацию и интеграцию в общество ребенка-инвалида (детей-инвалидов) — 9, на формирование накопительной части трудовой пенсии — 1.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru