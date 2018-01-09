Для аудитории 16+

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Точка зрения
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Более 13 тысяч семей региона воспользовались средствами областного семейного капитала

  • 09/01/2018
маткапитал

Подавляющее большинство семей направили средства на улучшение жилищных условий.

Количество граждан, получивших сертификат на областной семейный капитал, начиная с 01.01.2012, ежемесячно увеличивается, и по состоянию на сегодняшний день составляет 24 825, сообщили в пресс-службе министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Отмечается, что количество граждан, распорядившихся средствами областного семейного капитала в 2017 году, составляет 13 094 человека, из них: на улучшение жилищных условий — 8 124, на приобретение автотранспорта — 4 386, на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для сельскохозяйственного производства — 34, на обучение — 540, на социальную адаптацию и интеграцию в общество ребенка-инвалида (детей-инвалидов) — 9, на формирование накопительной части трудовой пенсии — 1.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru

Популярное с сайта

Команда Новосибирской области победила во Всероссийском турнире по дзюдо «Дружба народов»

09/01/2018
В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов.

Новосибирские физики изготовят высокотехнологичное оборудование для индийской компании

09/01/2018
Контракт на поставку первых четырех установок уже подписан, его общая сумма около 3 млн. долларов.

В новогоднюю ночь абоненты «МегаФона» отправили 87 млн SMS

09/01/2018
В международной сети абонентами было сделано более 1,5 млн. звонков.

Мнение

Итоги года: ИТ. Уходят в «облака»

Все материалы

ВТБ завершил присоединение ВТБ24

09/01/2018

Сеть «PRIMETIME» выросла за полгода до четырех кофеен

09/01/2018

В новогоднюю ночь абоненты «МегаФона» отправили 87 млн SMS

09/01/2018

«МегаФон» запустил сеть LTE-A во всех регионах Сибирского филиала

09/01/2018

Малышке из Новосибирска требуются деньги на лечение

29/12/2017

Как банки Новосибирска работают в новогодние праздники

29/12/2017

Банк УРАЛСИБ вошел в число крупнейших ипотечных кредиторов России

29/12/2017

Итоги года: оценка бизнеса

29/12/2017

ВТБ начинает прием и выдачу новых купюр в своих банкоматах

28/12/2017

Новосибирские застройщики просят «зеленый свет» для создания запаса новых проектов

28/12/2017

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag