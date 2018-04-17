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Более 137 тысяч детей отдохнут в загородных лагерях в течение летнего сезона

  • 17/04/2018
каникулы

Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будет закуплено более 8 тыс. оздоровительных путевок, в том числе 1900 с санаторным лечением.

Количество детей, охваченных всеми видами отдыха и оздоровления, в 2018 году составит в Новосибирской области не менее 137 тысяч, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам врио заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова, около 300 тысяч школьников Новосибирской области скоро выйдут на каникулы — это самая массовая организованная кампания детского отдыха в году.

— Необходимо создать условия для организованного и безопасного пребывания детей в местах летнего отдыха, от этого зависит качественное проведение всей летней оздоровительной кампании, — подчеркнул Сергей Нелюбов. — Ключевые задачи подготовки к проведению детской летней оздоровительной кампании на территории региона — создание безопасных условий пребывания, питания, охраны, проезда детей к местам отдыха. К началу сезона должны быть полностью готовы и иметь разрешительные документы организации всех форм детского отдыха.

По его словам, наиболее важными остаются вопросы качественного медицинского обслуживания в организациях детского отдыха, обеспеченности организаций летнего детского отдыха необходимым кадровым ресурсом.

Врио министра труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов сообщил, что в загородных оздоровительных лагерях летом отдохнут около 36 тысяч детей Новосибирской области. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, министерством труда и социального развития будут закуплено 8 423 оздоровительных путевки, в том числе 1 900 с санаторным лечением.  Путевки в загородные лагеря для детей, проживающих в муниципальных образованиях, приобретаются в 28 районах и городских округах области. Размер компенсации части стоимости путевки за счет местного бюджета в среднем составляет 34 %.

Фото: pixabay.com, автор- Sanshiro

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