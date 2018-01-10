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Более 34 тонн томатов и орехов возвращены в Казахстан и Кыргызстан

  • 10/01/2018
помидоры

Партии товаров перевозились без соответствующих документов, подтверждающих фитосанитарную безопасность и без маркировки на упаковках.

34,352 тонны подкарантинной продукции происхождением из республик Казахстан и Кыргызстан задержали инспекторы управления Россельхознадзора по Новосибирской области на фитосанитарном контрольном посту «Карасук» с начала января 2018 года. Продукция следовала автомобильным транспортом из республик Казахстан и Кыргызстан для реализации в Новосибирске и Кемерово, сообщили в пресс-службе ведомства.

— При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что партия казахстанских томатов общим весом 10,352 тонны, а также две партии кыргызстанских орехов в ассортименте общим весом 4 тонны перевозились без соответствующих документов, подтверждающих фитосанитарную безопасность. Еще одна партия казахстанских томатов общим весом 20 тонн перевозилась в отсутствие маркировки на упаковках, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере, — рассказали в Россельхознадзоре.

Отмечается, что в соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз всей продукции высокого фитосанитарного риска на территорию Российской Федерации был запрещен. Все грузы возвращены отправителям в республики Казахстан и Кыргызстан.

Фото: Alice Henneman

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