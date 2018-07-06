Более 400 тысяч налогоплательщиков Новосибирска получили амнистию по недоимке

Предпринимателям погасили старые долги на сумму 2,8 млрд руб.

— В рамках налоговой амнистии в целом мы с начала года списали долги более 400 тысячам налогоплательщиков на сумму свыше 4 млрд руб. В результате совокупную задолженность плательщиков по налогам и сборам в регионе удалось снизить на 2 млрд руб (- 6%). На 1 июня она составляла 33,3 млрд руб, — рассказал на пресс-конференции в ТАСС руководитель УФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев.

Напомним, налоговая амнистия проводится в рамках № 436-ФЗ. С 1 января 2018 года физлица и индивидуальные предприниматели получили право на списание недоимки, образовавшейся до начала 2015 года.

— Когда мы принимали от пенсионного фонда функции по администрированию страховых взносов, то увидели, что сформировался очень большой объем задолженности по ИП, который был не подкреплен прозрачными и ясными мерами принудительного взыскания со стороны ПФР. Мы уже передавали эти долги в ФССП, но приставы не смогли обеспечить их взыскание, так как у должников не было ни счетов, ни имущества. Где-то были нарушения процедурных процессуальных норм принудительного взыскания: когда мы налогоплательщику ошибочно направляли требование на уплату, исковые заявления не по адресу его фактической регистрации, а налогоплательщик даже не знал, что во отношении него происходит меры принудительного взыскания, — поясняет Легостаев. — Очистка отчетности от юридически невозможных к взысканию долгов — разумное решение. Сведения о задолженности, в том числе, используются муниципалитетами для планирования бюджета на будущее. Теперь мы можем более разумно подходит к оценке своего налогового потенциала по имущественным налогам.

Если говорить о структуре списанных налоговиками долгов, то 310 тыс новосибирцев получили амнистию по имущественным налогам на сумму 1,2 млрд руб долга.

— К нам поступает много обращения от граждан, нас ругают, что мы долго списываем долги. Но, люди как-то забывают, что первоначально это была их обязанность — заплатить налоги, которую они не исполнили, — комментирует Легостаев.

Более 9 тыс ИП региона избавились от задолженности по страховым взносам на сумму более 2 млрд руб. 90 тысяч налогоплательщиков — бывших и действующих предпринимателей — были освобождены от уплаты около 800 млн долгов по разным налогам и платежам.

— Здесь мы столкнулись с неожиданной ситуацией. Федеральное законодательство по налоговой амнистии предусматривало списание задолженности по налоги и сопутствующей ему пени. Если у налогоплательщика была задолженность только по пени, а по налогу он долги погасил, то технически и юридически получается, что пеня не подлежит списанию. Это вызывает у людей определенное недовольство. Они не понимают, как так — налоги списываются, а пеня отдельно нет. Но это конструкция федерального закона, — говорит глава областного УФНС. — Я не исключаю, что в пределах своих полномочий мы будем общаться с региональными властями, органами местного самоуправления, чтобы рассмотреть возможность добавления в нормативные акты муниципальных образований и регионального законодательства нормы, которая бы позволила списать и пеню, при отсутствии задолженности по основной сумме долга по налогу.

По словам Алексея Легостаева, работа по списанию невозможной к взысканию недоимки в регионе продолжается. По оценкам налоговиков, предстоит списать еще полмиллиарда рублей долгов физических лиц по имущественным налогам.

На 1 июня задолженность по имущественным налогам физических лиц в регионе составляла 1,7 млрд руб. Основная сумма накопилась по транспортному налогу — 1,3 млрд руб; долги по налогу на имущество физлиц составляли 200 млн руб, по земельному налогу — 220 млн руб. На задолженность по пени и штрафам приходилось около 800 млн руб. Для взыскания задолженности в текущем году УФНС направила налогоплательщикам более 170 тысяч требований по погашению задолженности, а также передала в суды 72 тыс. исковых заявлений.

Ольга Еренкова

Фото предоставлено ТАСС