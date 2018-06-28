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Более 80,5 тыс новосибирских семей полностью распорядились средствами маткапитала

  • 28/06/2018
matkapital

Размер материнского капитала сегодня составляет 453 тысячи 26 рублей.

Уже 10 с лишним лет на территории России действует Программа поддержки семей средствами материнского (семейного) капитала. За это время владельцами сертификатов на маткапитал стали более 167,5 тысяч семей нашего региона. На сегодняшний день свыше 80,5 тысяч из них использовали средства капитала полностью, сообщили в пресс-службе ОПФР по Новосибирской области.

— Данные средства можно направить на улучшение жилищных условий (в том числе на погашение ипотечных кредитов и жилищных займов); образование детей (в том числе и на дошкольное образование, не дожидаясь, когда ребенку исполнится 3 года); формирование будущей пенсия матери; компенсацию расходов на приобретение товаров и услуг, которые предназначены для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, — напомнили в пенсионном фонде.

Также с начала текущего года у владельцев сертификатов на материнский капитал появилась возможность получать ежемесячную денежную выплату из его средств до достижения ребенком полутора лет. Размер выплаты в Новосибирской области в 2018 году составляет 11 545 рублей.

Оформить выплату могут семьи в том случае, если второй ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года и является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе. Для Новосибирской области этот показатель составляет 17 781 рубль на каждого члена семьи (включая новорожденного второго ребенка). При расчете учитываются доходы семьи, полученные в денежной форме: заработная плата, премии, пенсии, пособия, оплата больничных, стипендии, алименты, денежные компенсации и довольствие военнослужащих и т.д.

Деньги перечисляются на банковский счет владельца сертификата на материнский капитал и могут быть потрачены на любые нужды семьи. На текущий момент данную выплату оформили уже 200 семей региона.

Размер же материнского капитала сегодня составляет 453 тысячи 26 рублей.

Оставшиеся средства капитала, после того, как малышу исполнится полтора года, семья сможет направить по любому другому направлению расходования средств.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru

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