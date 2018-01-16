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Более трети автовладельцев в 2017 году оформили ДТП по европротоколу

  • 16/01/2018
дтп

Средняя выплата при урегулировании в рамках такой процедуры в прошлом году составила 27,4 тыс. рублей.

Доля водителей, обратившихся с заявлением о выплате в рамках прямого возмещения убытков (ПВУ) при оформлении ДТП по европротоколу, в России по итогам 2017 года составила 33 %. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Он напомнил, что процедура европротокола позволяет оформлять ДТП для получения страхового возмещения по ОСАГО без участия сотрудников полиции.

По данным Игоря Юргенса, доля водителей, оформлявших ДТП с применением этой процедуры, в 2016 году была на уровне 30 %.

За 2017 года европротокол оформили 541 тыс. автовладельцев.

Сумма выплат по европротоколу за 2017 год составила 11,5 млрд рублей, что на 21,8 % больше к 2016 году в целом (9,44 млрд рублей).

Средняя выплата при урегулировании в рамках такой процедуры в прошлом году составила 27,4 тыс. рублей.

— За несколько лет этот механизм стал достаточно популярным в нашей стране. Еще в 2013-2014 году его оформляли лишь 9-10 %. Политика госорганов, активность РСА привели к тому, что автовладельцы стали охотнее и чаще прибегать к этой процедуре, которая на самом деле облегчает жизнь. Отдельным стимулом стало внесение изменений в Правила дорожного движения, которые предписывают освобождать проезжую часть и не создавать пробки. Плюс большая информационная кампания увеличила число людей, которые знают о такой процедуре и готовы ее использовать, — пояснил Игорь Юргенс.

Игорь Юргенс напомнил, что Европротокол можно оформить, если в ДТП участвуют не более двух автомобилей, не нанесен ущерб чьим-либо жизни, здоровью, а также имуществу третьих лиц; если между сторонами есть единое мнение относительно причин аварии. Лимит по сумме ущерба составляет 50 тыс. рублей.

В конце прошлого года были внесены значительные изменения в законодательство, касающиеся применения этой процедуры, напомнил Игорь Юргенс. В частности, с 1 июня 2018 года лимиты по европротоколу будут увеличены с 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей.

— Страховое сообщество не приветствует данные изменения и предупреждает о рисках. По нашему мнению, повышение максимального размера страховой выплаты в рамках европротокола приведет к тому, что этот лимит превысит среднюю выплату по ОСАГО. Это может привести к значительному росту страхового мошенничества. Большинство добросовестных граждан не нуждается в таком увеличении, поскольку в настоящее время не менее 68 % всех ДТП покрываются лимитом 50 тыс. рублей, — добавил Игорь Юргенс.

Поправки предусматривают отмену условия об обязательном отсутствии разногласий участников ДТП относительно обстоятельств ДТП и перечня видимых повреждений.

— Это приведет к невозможности урегулирования страховщиком части страховых случаев, оформляемых по европротоколу. Если оба участника будут говорить о том, что они не нарушали ПДД и являются потерпевшими, страховщики просто не смогут определить, кому производить выплату. При этом никакие технические средства не смогут со стопроцентной вероятностью определить обстоятельства ДТП и лицо, ответственное за причинение ущерба. Например, если оба участника ДТП будут заявлять, что двигались на разрешающий сигнал светофора, или каждый из участников будет говорить, что маневр перестроения при продольном столкновении совершил другой автомобиль, — пояснил Игорь Юргенс.

Учитывая негативную судебную практику, страховщики при наличии таких противоречивых показаний вынуждены будут платить по 50 % каждому участнику ДТП. Это приведет к тому, что реальные потерпевшие не будут получать возмещение ущерба в полном объеме, а виновники ДТП будут получать, по сути, неосновательное обогащение. Таким образом, закон об ОСАГО перестанет выполнять свою главную функцию — защита имущественных интересов потерпевших, отметил президент РСА.

Фото: andrey ivanov

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